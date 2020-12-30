Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında - Son Dakika

Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
30.12.2020 16:29
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu İlaçların tırlarla getirilmesi Tır kasasının açılması İlaç kolilerinin taşınması Kolilerin açılması Koliden çıkan aşılar Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarındaANKARA - Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına...
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu
İlaçların tırlarla getirilmesi
Tır kasasının açılması
İlaç kolilerinin taşınması
Kolilerin açılması
Koliden çıkan aşılar Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
ANKARA - Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.
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