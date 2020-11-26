Covid-19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? - Son Dakika
BBC

Covid-19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

26.11.2020 05:57
Covid-19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?, System.String[]

Covid-19 aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceği ve nasıl uygulanacağına ilişkin detaylar çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısında ele alındı.

Covid-19 aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceği ve nasıl uygulanacağına ilişkin detaylar çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısında ele alındı.

Koca, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaşıldığını açıkladı.

Aşının vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını söyleyen Koca, aralık-ocak-şubat ayları gibi aşının getirilmesi için sözleşme yapıldığını aktardı:

"Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı."

Diğer ülkelerle de görüşmeler sürüyor

Rusya gibi aşı üreticisi diğer ülkelerle de irtibat halinde olduklarını belirten Koca, "bir başka aşı için de aralık ayında bir milyon, daha sonra 25 milyona kadar aşının getirilmesi için" görüşmelerin devam ettiğini ekledi.

Yabancı ülkelerde geliştirilen ancak Türkiye'de de denenen aşıların yıl sonundan önce vatandaşlara uygulanmasını ümit eden Koca, "Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde faz çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" diye konuştu.

Aşı vatandaşlara ücretsiz uygulanacak

Koca, aşının ilk başta kimlere uygulanması gerektiğine ilişkin Bilim Kurulu'nun çalışmalarının sürdüğünü söyledi:

"Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede olacak."

Çin'den gelecek aşının vatandaşa ücretsiz uygulanacağını söyleyen Koca, vatandaşların talep etmeleri takdirinde diğer aşıları belirli bir ücret karşılığı yaptırabileceğini söyledi:

"Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli, 10 dolar, 12 dolar, 5-5,5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız."

Yerli aşı için tarih nisan

Bakan Koca, yerli aşının ise nisan ayında uygulanmasını bekliyor:

"Ülkemizde 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz. Bir tanesi klinik öncesini başarıyla tamamlamış ve gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı. İkinci doz 26 Kasım - 14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşıya kavuşmamızı ümit ediyorum."

Erdoğan: Aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM'de AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada aşı çalışmalarına değindi.

Erdoğan, "Çin, Rusya, Amerika, Avrupa ki Almanya önde geliyor şu anda, geliştirilen tüm aşıları yakından takip ediyoruz. Bunların bir kısmının şimdiden ön siparişlerini verdik. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" diyen Erdoğan aşının insanlığın ortak malı olması çağrısında bulundu:

"Söz aldığımız tüm uluslararası platformlarda, aşı çalışmalarının siyasi veya ticari hırslara kurban edilmemesi, tüm insanlığın ortak malı olması çağrısında bulunuyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."

Covid-19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid-19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? - Son Dakika

BBC

Son Dakika

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