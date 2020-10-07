Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı - Son Dakika

Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı

07.10.2020 17:05
Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı, System.String[]

ANKARA Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısının gönüllü uygulamasına katılan Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, bunu vatani görev olarak gördüğünü söyledi.

ANKARA Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısının gönüllü uygulamasına katılan Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, bunu vatani görev olarak gördüğünü söyledi. Surel, aşının dün uygulandığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir sıkıntım olmadı. Yüksek ateş ya da rahatsızlığım da olmadı. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Çin'de üretilen Covid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllü sağlık çalışanları üzerindeki denemelerine Ankara Şehir Hastanesi'nde de başlandı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, gönüllü aşı uygulanan sağlık çalışanları arasında yer aldı. Surel, Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarında seve seve gönüllü olduğunu söyledi. Surel, Faz-3 çalışmasında gönüllü olarak denek olmayı vatani bir görev olarak da gördüğünü anlatarak, "Önce vatani görev sonra da insanlık görevi bu. Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuklara yapılmasını tavsiye ettiği bazı aşıları bile zaman zaman bir kısım velinin reddettiğini görüyoruz. Bununla ilgili tıp dışı spekülasyonlar olabiliyor. Ama işte şöyle bir musibette en büyük koruyucu aşı. Keşke elimizde koronavirüse karşı da bir aşı olsaydı bu sıkıntıları yaşamazdı insanlık. Dolayısıyla bir sağlıkçıya oturup, aşının önemini, kıymetini anlatmak boşuna zaman kaybıdır ki eğitimi gereği bunu bilir. Dolayısıyla öncelikle sağlıkçılardan bu gönüllülerin aranması son derece mantıklı bir karar diye düşünüyorum. Benim dışımda da birçok sağlıkçı arkadaşımın herkesin gönüllü olduğunu biliyoruz" diye konuştu.'GÜNLÜK SIKI TAKİP ALTINDAYIZ'Surel, aşının dün öğleden sonra kendisine uygulandığını vurgulayarak, "Dünden bu yana sıkı takip altındayız. Herhangi bir yan etki oluyor mu diye günlük 2 kere ateş takibi yapıyoruz. Yine bu birime bağlı bir çağrı merkezinden aranıp günlük semptom sorgusu yapılıyor. Yine aynı şekilde 14'üncü gün, 42'ci gün, 60'ncı günlerde aşıyı yapan bilim insanları grubunun yanına tekrardan gideceğiz ve hocalarımız bizden numuneler alacaklar ve değerlendirecekler; böbrek fonksiyonlarımızı yükseltiyor mu karaciğer fonksiyonlarımızı yükseltiyor mu veya bağışıklık sistemimiz nasıl gidiyor tüm bunlara bakacaklar. Neticede hem Türkiye'de hem dünyanın belirli yerlerinde yapılan bu çalışmalar bir veri havuzunda toplanıp, bir objektif kanaata varılacak. ve insanlara uygulanıp uygulanmayacağına dair karara varılacak" dedi.'HERHANGİ BİR SIKINTIM OLMADI'

Surel, 360 güne kadar bir takip süreçleri olduğunu ifade ederek, "Ama önemli olan ilk 2 aylık süreç. 2 ay sonra bununla ilgili bir kanaata varılacağını düşünüyoruz. Benim aşı vurulduktan sonra şu ana kadar herhangi bir sıkıntım olmadı. Günlük ateş takibini de forma işleyerek yapıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yüksek ateş ya da rahatsızlığım da olmadı. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.


Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı
Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı
Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı
Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Aziz Ahmet, Ankara, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı         
17:43
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı         
15:42
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:33:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei