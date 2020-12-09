Covid-19 aşısı: Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, 'yoksul ülkelerde 10 kişiden sadece biri aşılanabilecek' - Son Dakika
BBC

Covid-19 aşısı: Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, 'yoksul ülkelerde 10 kişiden sadece biri aşılanabilecek'

09.12.2020 13:17
Covid-19 aşısı: Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, 'yoksul ülkelerde 10 kişiden sadece biri aşılanabilecek', System.String[]

Halkların Aşı İttifakı adlı oluşum zengin ülkelerin ihtiyaçlarından çok fazla Covid-19 aşısı stokladığını, bu yüzden düşük gelirli 70'e yakın ülkede sadece 10 kişiden birini aşılanabileceğini söylüyor.

Halkların Aşı İttifakı adlı oluşum, varlıklı ülkelerin Covid aşısını stoklamaya başladığını ve bu yüzden en yoksul ülkelerin aşılamada güvenli bir düzeye ulaşamayacağını söylüyor.

Aşı İttifakı'na göre 70'e yakın düşük gelirli ülkede bu yüzden nüfusun ancak onda biri aşılanabilecek.

Üstelik bu öngörü, önde gelen ucuz aşı projelerinden Oxford-AstraZeneca'nın, ürettiği aşıların yüzde 64'ünü gelişmekte olan ülkelere vereceği sözünü de hesaba katıyor.

Aşının dünyanın farklı yerlerine adaletli bir şekilde dağıtılması için bazı önlemler alındı.





Covax adıyla bilinen aşı adaleti örgütlenmesi 700 milyon doz aşının, başvuran en düşük gelirli 92 ülkeye dağıtılmasını güvence altına almayı başardı.

Fakat bu plana rağmen, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Oxfam, ve Adalet Şimdi (Global Justice Now) örgütlerinin de içinde olduğu Halkların Aşı İttifakı adlı oluşum, yoksul ülkelerin nüfusuna yetecek aşı olmadığını söylüyor ve daha fazla üretim yapılabilmesi için aşı üreticisi şirketlerin teknolojilerini paylaşmaları çağrısı yapıyor.

Kanada ihtiyacının en az beş katını ısmarlamış

Aşı İttifakı'nın tespitlerine göre zengin ülkeler, şu anda denemeleri tamamlanmamış ya da onay bekleyen aşıların kullanıma girmesi durumunda, nüfuslarına yetecek aşıyla yetinmeyip bunun üç katını stoklamış durumdalar.

Örneğin Kanada ittifaka göre nüfusuna beş kez yetecek kadar aşı ısmarladı.

Nature.com verileri ise Kanada'nın toplam siparişlerinin nüfusun ihtiyacının sekiz katı olduğunu gösteriyor.





Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 14'ünü barındıran zengin ülkelerin şu anda en gelecek vaad eden aşıların yüzde 53'ünü sipariş ettikleri kaydediliyor.

Yardım kuruluşu Oxfam'ın sağlık politikasından sorumlu Anna Marriott "Hiç kimse içinde yaşadığı ülke ya da cebindeki para yüzünden hayat kurtaran bir aşıdan mahrum olmamalı" diye konuştu.

"Fakat bir şeyler radikal şekilde değişmezse dünya çapında milyarlarca insan yıllarca güvenli ve etkili bir Covid-19 aşısına erişemeyecek" diye sürdürdü.

'Teknoloji havuzu oluşturulsun'

Halkların Aşı İttifakı, Covid-19 aşısı üzerinde çalışan büyük ilaç şirketlerini, kullandıkları teknolojiyi ve patentlerini paylaşmaya çağırıyor ve bu yolla milyarlarca doz aşı üretilebileceğini ve dünyada ihtiyacı olan herkese ulaşabileceğini savunuyor.

İttifak bunun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulacak bir teknoloji erişim havuzu oluşturulması yoluyla gerçekleştirilebileceğini de söylüyor.

Oxford Üniversitesi'nin işbirliğiyle Covid aşısı geliştiren ilaç şirketi AstraZeneca, aşıyı gelişmekte olan ülkelere kar amacı gütmeden ulaştırmayı vaadetti.

Diğerlerine göre daha ucuz olan bu aşının, aynı zamanda normal buzdolabında saklanabildiği için dünya çapında dağıtımı da daha kolay.

Fakat Aşı İttifakı tek bir şirketin bütün dünyanın ihtiyacını karşılamasının mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Sıradaki aşı adayları

Öte yandan İngiltere Pfizer-BiNTech aşısına onay vererek bu hafta aşılama kampanyasını başlattı.

Bu aşının kısa süre içinde ABD ve Avrupa Birliği'nden de onay alması bekleniyor. Bu da üretiminin hızı, fiyatı ve saklanmasının daha zor olduğu da düşünüldüğünde bu aşının, daha düşük gelirli ülkelere dağıtımının epey bir süre alabileceği anlamına geliyor.

Diğer iki aşı Moderna ve Oxford-AstraZeneca da şu anda bir dizi ülkede onay bekliyor.

Rusya'da üretilen Sputnik de insanlar üzerindeki denemelerde olumlu sonuçlara ulaşıldığını açıkladı. Bunun dışında denemelerinin ileri aşamalarına geçmiş ve gelecek vaad eden dört başka aşı adayı daha var.

Bunlardan biri de Türkiye'de de denemeleri yapılan Çin üretimi Sinovac aşısı.

Covid-19 aşısı: Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, 'yoksul ülkelerde 10 kişiden sadece biri aşılanabilecek'
Covid-19 aşısı: Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, 'yoksul ülkelerde 10 kişiden sadece biri aşılanabilecek'
Covid-19 aşısı: Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, 'yoksul ülkelerde 10 kişiden sadece biri aşılanabilecek'

Koronavirüs, Adalet, Kanada, Oxford, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid-19 aşısı: Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, 'yoksul ülkelerde 10 kişiden sadece biri aşılanabilecek' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur         
13:05
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada         
12:02
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah "seni seviyorum" notları bırakıyordu         
09:40
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 13:50:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 aşısı: Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, 'yoksul ülkelerde 10 kişiden sadece biri aşılanabilecek' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei