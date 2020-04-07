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Covid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktora tepki: Sömürge dönemi kalıntısı
6 saat önce
Covid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktora tepki: Sömürge dönemi kalıntısıView on euronews.
Covid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktora tepki: Sömürge dönemi kalıntısıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:33
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