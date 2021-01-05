Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor - Son Dakika

Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor

05.01.2021 09:15

Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.

Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor

ANKARA - Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.

30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına gönderildi.

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor.En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından "Acil KullanımOnayı" verilerek kullanıma sunulacak.

TİTCK LaboratuvarlarıTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları, uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip Ulusal Kontrol Laboratuvarlarıdır.Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve ülkemizde ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor
Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor
Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor
Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor - Son Dakika


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