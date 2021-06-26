'Covid-19 aşısının tüp bebek tedavisine olumsuz etkisi yok' - Son Dakika

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu ve Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Davut Güven, Covid-19 aşılarının tüp bebek tedavisi üzerinde olumsuz etkisi olmadığını belirterek, "İlk 12 hafta aşı yapılmasın, 12'nci haftadan sonra gebeliğin her döneminde her iki tür aşı da yapılabilir" dedi.

Salgına karşı en önemli silahlardan aşılama süreci, hızla devam ederken, özellikle hamile ve tüp bebek tedavisi sürecinde olanlar, aşı konusunda kararsızlık yaşıyor. Kadın doğum uzmanları da kadınların, bu süreçte aşı yaptırıp yaptırmamaları konusunda kendilerine çok sık sorular yönelttiklerini söylüyor. OMÜ Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu ve Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Güven, hamileliğin 12'nci haftasına kadar aşı yapılmaması gerektiğini, 12'nci haftadan sonra gebeliğin her döneminde iki tür aşının da yapılabileceğini belirtti.