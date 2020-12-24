Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti - Son Dakika
BBC

Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti

24.12.2020 13:47

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 500 bini geçtiği ilk kıta olan Avrupa'da koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 500 bini geçtiği ilk kıta olan Avrupa'da koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor.

Dünya genelindeki koronavirüs ölümlerinin yaklaşık yüzde 30'u Avrupa kıtasında yaşandı.

Sonbahar aylarında salgının yeniden etkisini artırmasıyla ölüm sayıları da ciddi yükselişlere sahne oldu.

Fransa'da Şubat ayında ilk koronavirüs vakasının bildirilmesinin ardından 8 ay içerisinde Avrupa genelinde 250 bin kişi yaşamını yitirmişti. Ölü sayısının 500 bine çıkması ise yalnızca 60 günde gerçekleşti. Yani son 2 ayda, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 katına çıktı.

Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve Rusya'daki Covid-19 ölümleri, Avrupa'daki toplam ölü sayısının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 80 milyona yaklaşırken, hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1,75 milyona ulaşmak üzere.

Mutasyon endişe yarattı

İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs varyantı ve sonbahar aylarından bu yana vaka sayılarındaki artış, kıta genelinde Covid-19 kısıtlamalarının gözden geçirilmesine neden oldu.





Yüzde 70 oranında daha hızlı yayıldığı belirlenen koronavirüs mutasyonu nedeniyle Noel öncesinde birçok ülke İngiltere'den gelecek yolculara sınırlarını kapatmıştı.

Danimarka ve Fransa'dan sonra İtalya'da da yeni varyantı taşıyan bir hasta tespit edildi. İtalya, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının en yüksek olduğu ülke konumunda.

Avrupa ülkeleri İngiltere'den gelecek yolcuları gözlem altında tutma ve karantina zorunluluğu getirme eğiliminde.





İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) son verilerine göre ülkede koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Dün 39 bin 237 yeni vaka tespit edilirken, 744 kişi daha yaşamını yitirdi.

Aralık başında İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısına kullanım onayı vererek aşının yaygın kullanımına ilk başlayan ülke olmuştu. İngiltere'yi ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler izledi. Ancak aşı henüz yüksek risk taşıyan yaşlılar ve sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti
Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti
Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti

Koronavirüs, İngiltere, Fransa, Europe, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de üretime başlama kararı alan Oppo'dan ilk resmi açıklama Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:58
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı         
13:39
Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi         
13:27
5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu 5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu         
13:10
Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayıp kendini böyle savundu: Sarhoştum, hatırlamıyorum Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayıp kendini böyle savundu: Sarhoştum, hatırlamıyorum         
12:56
BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı         
12:23
Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu         
12:08
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti         
11:37
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı         
10:18
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 14:08:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei