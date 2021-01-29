Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte "başkomiser" çıktı - Son Dakika

Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte "başkomiser" çıktı

29.01.2021 15:09

Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte "başkomiser" çıktı İstanbul'da, dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir müzikhole operasyon düzenlendi.

Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte "başkomiser" çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da, dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir müzikhole operasyon düzenlendi. Eğlence merkezinde 17 kişiye para cezası uygulanırken, bir kişinin kendini sahte "başkomiser" olarak gösterdiği ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tevfikbey Mahallesi'nde bir müzikholün pandemi yasaklarına uymadığı ve faaliyet gösterdiği bilgisini aldı. İhbar üzerine geçtiğimiz Salı günü gece yarısı harekete geçen polis, müzikhole baskın düzenlendi.

Eğlence mekanını basan polis, içeride sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığını belirlerken, 'müşteri' olarak görünen kişilerle karşılaştı. İçeride "müşteri" olarak görünen kişilerden biri tedirgin hareketlerde bulununca polisin dikkatini çekti. Şüpheli kişi, kimlik soran polise kendisini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde

"Başkomiser" olarak tanıttı,

Kimlik sorgusu yapılan 23 yaşındaki şüphelinin, M.A olduğu ve polis olmadığı anlaşıldı. Polis kartı sorulan A.'nın gerçekte "başkomiser" olmadığı ortaya çıktı. Bu sırada Polis, M.A.'nın kimlik bilgilerini sorgularken, işletme sahibi N.U., devriye ekiplerinin yanına geldi. Sorgu sırasında N.U.'nun, "Bana organize de başkomiserim demişti. Bin 700 TL borç para istedi, ben de verdim" dediği öne sürüldü.

Müzikholde "polis süsü" vererek borç adı altında para alan M.A., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının olay yerinde yapılan üst aramasında "İçişleri Bakanlığı Personel Deniz Hava Kurtarma" ibareli kimlik kartı çıktı. Sahte polisin üzerindeki kartın da sahte olduğu anlaşıldı.

Sorgulanmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.A. adlı şüphelinin, geçtiğimiz yıl içinde Artvin'den "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Zanlı, "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçlarından hakkında işlem yapılarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer taraftan kendini 'başkomiser' olarak tanıtan M.A.'nın da aralarında olduğu müzikholdeki 17 kişiye "Umum Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi" uyarınca toplam 58 bin 973 lira idari para cezası uygulandı. Müzikhol olarak faaliyet gösteren eğlence merkezi ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte başkomiser çıktı
Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte başkomiser çıktı
Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte başkomiser çıktı
Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte başkomiser çıktı

Para Cezası, Koronavirüs, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte 'başkomiser' çıktı - Son Dakika


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