Covid-19: Belçika önlemleri artırdı; okullar tatil edilecek, kafe ve restoranlar kapanıyor

Başta Avrupa Birliği kurumları ve NATO olmak üzere birçok lobi ve uluslararası şirkete ev sahipliği yapan Belçika, Covid-19 ile mücadele kapsamında "Federal aşamaya" geçme kararı aldı.



Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülke genelinde okulların cuma gecesi itibari ile 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.