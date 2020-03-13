Covid-19: Belçika önlemleri artırdı; okullar tatil edilecek, kafe ve restoranlar kapanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19: Belçika önlemleri artırdı; okullar tatil edilecek, kafe ve restoranlar kapanıyor - Son Dakika Dünya

Covid-19: Belçika önlemleri artırdı; okullar tatil edilecek, kafe ve restoranlar kapanıyor

6 saat önce

Başta Avrupa Birliği kurumları ve NATO olmak üzere binlerce lobi ve uluslararası şirketlere ev sahipliği yapan Belçika, Covid-19 ile mücadele kapsamında "Federal aşamaya" geçme kararı aldı.

Covid-19: Belçika önlemleri artırdı; okullar tatil edilecek, kafe ve restoranlar kapanıyor, System.String[]

Başta Avrupa Birliği kurumları ve NATO olmak üzere birçok lobi ve uluslararası şirkete ev sahipliği yapan Belçika, Covid-19 ile mücadele kapsamında "Federal aşamaya" geçme kararı aldı.


Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülke genelinde okulların cuma gecesi itibari ile 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

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Avrupa Birliği, Belçika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:16 
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