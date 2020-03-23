Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza - Son Dakika Dünya

Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza

6 saat önce

Koronavrüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke yetkilileri tarafından yapılan "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrılarına kulak asmayan bir Fransız vatandaşı sınırı geçerek Belçika'dan benzin ve çikolata aldı.

Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza, System.String[]

Koronavrüs (Covid-19) salgını nedeniyle Belçika'nın uyguladığı kısmi dışarı çıkma yasağına uymayan ve Fransa'dan gelerek ülkenin Genk şehrinden benzin ve çikolata alan bir Fransız'a 4 bin 116 euro para cezası kesildi.


Belçika'da yayın yapan DH gazetesinin haberine göre ülkenin Valon bölgesinde polis kontrolüne takılan kişi kemer takmadığı gerekçesi ile banka kartı ile 116 euroluk ceza kısmını hemen ödemek zorunda kaldı.

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Koronavirüs, Belçika, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:45 

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