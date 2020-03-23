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Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza
6 saat önce
Koronavrüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke yetkilileri tarafından yapılan "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrılarına kulak asmayan bir Fransız vatandaşı sınırı geçerek Belçika'dan benzin ve çikolata aldı.
Koronavrüs (Covid-19) salgını nedeniyle Belçika'nın uyguladığı kısmi dışarı çıkma yasağına uymayan ve Fransa'dan gelerek ülkenin Genk şehrinden benzin ve çikolata alan bir Fransız'a 4 bin 116 euro para cezası kesildi.
Belçika'da yayın yapan DH gazetesinin haberine göre ülkenin Valon bölgesinde polis kontrolüne takılan kişi kemer takmadığı gerekçesi ile banka kartı ile 116 euroluk ceza kısmını hemen ödemek zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:45
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