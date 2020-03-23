Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza

Koronavrüs (Covid-19) salgını nedeniyle Belçika'nın uyguladığı kısmi dışarı çıkma yasağına uymayan ve Fransa'dan gelerek ülkenin Genk şehrinden benzin ve çikolata alan bir Fransız'a 4 bin 116 euro para cezası kesildi.



Belçika'da yayın yapan DH gazetesinin haberine göre ülkenin Valon bölgesinde polis kontrolüne takılan kişi kemer takmadığı gerekçesi ile banka kartı ile 116 euroluk ceza kısmını hemen ödemek zorunda kaldı.