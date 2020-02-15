Covid-19: Çin'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 1500'ü aştı, Pekin'e dönenlere 14 gün karantina... - Son Dakika

Çin'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, yeni yıl tatilinin ardından başkent Pekin'e dönüş yapan herkesin 14 gün karantinada kalması emri verildi, karara uymayanların cezalandırılacakları bildirildi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 1500'ü, virüse yakalananların sayısı da 66 bini aştı.

Cuma günü resmi medya kanallarından duyrulan açıklamada, kişilerin evlerinde kendilerini karantina altına almaları veya bu amaçla belirlenmiş hastanelere gitmeleri istendi.

Bu önlemin, Çin yeni yılı kutlamaları nedeniyle farklı şehirlere gitmiş insanların geri döndüğü bir dönemde, 20 milyon nüfuslu başkentte virüs salgınını önlemek amacıyla alındığı belirtiliyor.

Ancak bu uygulamanın ne şekilde hayata geçirileceği, Pekin'de ikamet etmeyenleri veya yurt dışından gelenleri de kapsayıp kapsamayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

25 ocak'ta kutlanan Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişi farklı bölgelere seyahat etmiş, virüsün yayılmasına karşı tedbir olarak yeni yıl tatili uzatılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Cumartesi günü 143 kişinin daha eklenmesiyle ölenlerin sayısının 1523'e, 2641 yeni vaka teşhisi ile virüse yakalananların sayısının da 66 bin 492'ye ulaştığını kaydetti.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan bölgesinde Aralık ayında ortaya çıkan yeni koronavirüse Covid-19 adı verildi.

Afrika'da ilk vaka Mısır'da çıktı

Mısır Sağlık Bakanlığının Cuma günü bir hastayı teyit etmesi ile Afrika'da da ilk koronavirüs vakası saptandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastanın yabancı uyruklu olduğu ve bir hastanede karantinaya alındığı belirtildi.

Böylece Çin dışında 25 ülkede 500'ü aşkın koronavirüs vakası tespit edildi. Hong Kong, Filipinler ve Japonya'da birer kişi olmak üzere toplam üç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık görevlileri de hasta

Çin'de, 1716 doktor ve hemşirenin hastaları tedavi ederken, koronavirüse yakalandığı ve bu kişilerden altısının hayatını kaybettiği açıklandı.

Bunlardan biri de koronavirüse ilk dikkat çeken ve kendisi de kaptığı virüsten hayatını kaybeden Çinli doktor Li Wenliang oldu.

Ülkede son haftalarda birçok hastanede personelin saatlerce ara almadan çalıştığı ve bazen koruyucu giysiler giymedikleri bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çinli sağlık çalışanlarının nasıl ve ne şekilde virüsü kaptığıyla ilgili bilgilere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bu hafta sonu Çin'de araştırmalar yapacak olan WHO'ya bağlı bir ekip, resmi olarak Covid-19 adı verilen virüsün yayılma derecesi ve şiddetine dair bilgi toplayacak.

Ekip 12 uluslararası 12 de Çinli uzmandan oluşacak.

Diğer gelişmeler

İngiltere'de başkent Londra'da bir konferansa katılanlardan birinin daha sonra koronavirüse yakalandığı belirlenince sağlık yetkilileri yüzlerce katılımcı ile irtibata geçerek önlem almaları yönünde uyarıda bulundu.

İngiltere'de bugüne dek belirlenen koronavirüs vakası 9 oldu.

Çin'de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla birçok okulda yeni yıl tatili Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı.

Çin ile sınır olan Vietnam'da toplam 16 koronavirüs vakası tespit edildi, başkent Hanoi yakınlarındaki köylerde yaşayan binlerce kişi karantinaya alındı.

Uluslararası yardım kuruluşu Kızıl Haç, Kuzey Kore'ye sağlık alanında para ve ekipman aktarılması amacıyla, ülkeye yönelik yaptırımların gevşetilmesi çağrısında bulundu. Olası bir koronavirüs salgınına hazırlıklı olmak için koruyucu giysi ve test cihazlarına acil ihtiyaç olduğu belirtildi.