COVID-19 çocuklarda obezite sıklığını arttırdı - Son Dakika

Çocukluk döneminin en önemli özelliği dinamik bir büyüme dönemi olmasıdır.

Bir çocuğun büyümesinin genetik, beslenme, psikososyal durum, hastalıklar, hormonlar ve ilaçlar gibi pek çok faktörden etkilendiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, "Sağlıklı yaşam için çocuğun büyümesinin belirli aralıklarla standart büyüme eğrilerinde değerlendirilmesi önemli. COVID-19 salgın döneminde okulların kapalı olması, eğitimin online sürdürülmesi, bilgisayar, televizyon, tablet, telefon gibi cihazlarla geçirilen sürenin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hızlı tüketilen paketli gıda ve kaloriden zengin besin öğelerinin diyette daha sık yer alması, doktor kontrollerinin aksaması ile obezitenin görülme sıklığı ciddi olarak arttı" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Sağlığı Dernekleri yaşamın ilk ayında 4 kere (doğumda, 48 saat sonunda, 7-15. günde, 1. ayda), 1-6 ay arası dönemde ayda 1 kere, 6 ay-2 yaş arası dönemde 3 ayda 1 kere, 2-6 yaş arası dönemde 6 ayda 1 kere, 6 yaşından adolesan döneme dek yılda 1 kere sağlam çocuk muayenelerinin yapılmasını önermektedir.

Çocuğun özel durumu ya da aşı programına göre bu muayene aralıklarının belirtilenden daha sık olabileceğinin de altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, "Bu muayenelerde çocukların aile ve çevre ile ilişkisinin gözlenmesi, ağırlık, boy, baş çevresi ölçümleri, yaşa uygun motor, sosyal, dil becerilerindeki gelişmenin değerlendirilmesi, aşılar, beslenme, taramalar (işitme taraması, gelişimsel kalça displazisi taraması, görme taraması, idrar yolu enfeksiyonu, demir eksikliği anemisi, hiperlipidemi vb) hastalıklar konusunda değerlendirme yapılır ve ailelere danışmanlık verilir" dedi.

Her çocuğun kendine göre büyüme eğrisi var

Çocuğun ağırlık, boy ve baş çevresi ve vücut kitle indeksinin çocuklar için hazırlanmış büyüme eğrilerine göre değerlendirildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, "Büyüme eğrileri aynı yaştaki diğer çocuklara ait sonuçlarla karşılaştırılır. Her çocuğun kendine göre bir büyüme eğrisi vardır. Çocuğun büyümesini olumsuz etkileyen durumlar (kısa boy, malnutrisyon, enfeksiyon hastalıkları gibi) düzenli takipler sırasında büyüme eğrilerinde duraklama ya da sapma olması ile erken dönemde fark edilir. Vücut kitle indeksi eğrisindeki kayıtlar ile obezite ve gelişme geriliği riski olan çocukların erken saptanması hedeflenir" şeklinde konuştu.

COVID-19 pandemisi çocuklarda obezite sıklığını arttırdı

Son yıllarda özellikle COVID-19 salgın döneminde okulların kapalı olması, eğitimin online sürdürülmesi, bilgisayar, televizyon, tablet, telefon gibi cihazlarla geçirilen sürenin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hızlı tüketilen paketli gıda ve kaloriden zengin besin öğelerinin diyette daha sık yer alması, doktor kontrollerinin aksaması ile obezite sıklığının ciddi olarak arttığını vurgulayan Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, "Obezite yüksek kan basıncı (hipertansiyon), damar sertliği (ateroskleroz), şeker hastalığı (tip 2 diyabet), karaciğer yağlanması, uyku apnesi, ortopedik problemler gibi sonuçları olan ciddi bir hastalıktır. Malnutrisyon ve beslenme eksikliği, vücutta mineral eksiklikleri büyümede duraklama, enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık, ağır seyirli enfeksiyon hastalıkları, uyku bozuklukları, öğrenme ve algıda azalma gibi ciddi sorunlara yol açabilir" uyarısında bulundu.