Covid-19 çocuklarda özellikle kalbi ve damarları etkiliyor! - Son Dakika

Covid-19 çocuklarda özellikle kalbi ve damarları etkiliyor!

15.04.2021 09:43
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Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik Covid-19'un çocuk kalbinde belirtilerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Nefes alıp vermekte zorluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp hızında artış, solunum sayısının yüksek olması… Bir yılı aşkın süredir ülkemizde de yıkıcı ve ölümcül etkisini sürdüren yüzyılın salgın hastalığı koronavirüs (Covid-19) çocuklarda bu belirtilerle kendini gösterebiliyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik, hastalığın yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da bazen hiç belirti vermezken, bazen de ağır klinik tablolara yol açabildiğini belirterek "Çocuk yaş grubunda Covid-19 hastalığının kalbi etkilemesi durumunda ilk belirtileri çocuk yaşına göre değişmekle birlikte; nefes alıp vermekte zorluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp hızının yüksek olması ve solunum sayısının yüksek olması olabilmektedir." diyor. Bu bulgular gözlendiğinde EKG, EKO gibi testlerin yanı sıra bazı kan testlerinin alındığı laboratuvar incelemelerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Çevik şu uyarılarda bulunuyor: "Hastalığın tipik seyri esnasında beklenen; öksürük, 38 derece üzerinde ateş yüksekliği, kas ağrıları, burun tıkanıklığı, nefes alıp vermede güçlük, bulantı, kusma, ishal, yorgunluk ve baş ağrıları yakınmaları olmakla birlikte hastalığın kalbi etkileyen ağır formlara ilerlemesini beklemeden aynı zamanda bu belirtilerin birden fazlası olması durumunda kalp ile ilgili tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Özellikle ateş yüksekliğinin 3 günden fazla devam etmesi durumunda kalp damarlarının da hastalığa katılması ile hastalığın seyri daha ağır olabilmektedir."

Hayati risk oluşturuyor!

Covid-19'un yetişkinlere göre çocukluk çağında dikkat çeken en önemli farklılığının; ciddi inflamatuar sendrom adı verilen hayati risk oluşturan bir tabloya neden olması olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan Çevik, risk faktörleri hakkında şu bilgileri veriyor: "Çocuklarda hastalığın seyrini değiştiren ve kalp hastalığı gelişiminde potansiyel bazı risk faktörleri vardır. Özellikle; bağışıklığı bozuk, kronik hastalığı olan, obez, bir yaşından küçük, genetik hastalığa sahip ve gelişim geriliği olan çocuklar yüksek risk taşımaktadır ve bu faktörlerden herhangi birine sahip olan çocuklar kalp hastalığı gelişimi açısından çok daha yakından izlenmelidir."

Çocuklarda çok sayıda organı etkiliyor!

Çocuklarda Covid-19 hastalığının özellikle kalbi ve damarları etkilediğini, kalbin etkilenmesi durumunda; kalp kası iltihabı, kalp yetersizliği ve kalbin besleyici damarları olan koroner arterlerin iltihabının en korkulan komplikasyonlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Çevik "Ayrıca çocuk yaş gruplarında Covid-19 ile ilişkili çok sayıda organ tutulumunun eşlik ettiği çok ağır bir klinik tablo da tanımlanmış olup bu klinik tabloda hastanın kaybedilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu tablonun erken evrelerinde solunum sistemi hastalığı bulguları veya bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi sindirim sistemi bulguları sıklıkla tespit edilebilir. Bu tablo esnasında kalp başta olmak üzere nörolojik sistem, böbrekler ve vücut kan hücrelerinin dahil olduğu birçok organ hastalığa dahil olmaktadır. Bu nedenle bu belirtiler görüldüğünde kalp hastalığı varlığı açısından da mutlaka değerlendirilmelidir." diyor.

Yakın takip şart!

Covid-19 hastalığının çocuklarda seyri esnasında kalp ve damar hastalığı açısından klinik takip hayati önem taşıyor. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik şu uyarılarda bulunuyor: "Çocuklarda Covid-19 hastalığı sürecinde sıklıkla kalp kası iltihabı, kalp kapakçıklarının iltihabi, kalp zarının iltihabı, kalp pompa fonksiyonunun bozulması, ritim bozukluklarının gelişmesi ve ani olarak genel durumun bozulması gibi sorunlar yaşanıyor. Bu nedenle kardiyolojik açıdan tetkiklerin yapılmasının yanı sıra hastalığın seyri esnasında kalp ve damar hastalığı açısından yakın takibin devamı gerekmektedir." Hastalığın kalp ve damarları etkilemesi durumunda bir hastane ortamında yatırılarak damar yolu ile uygun ilaçların başlanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Çevik, bu sırada kalp fonksiyonlarının bozulmasını engelleyen tedavi tedbirlerinin de alınmasının şart olduğunu vurguluyor.

Covid-19 çocuklarda özellikle kalbi ve damarları etkiliyor!

Acıbadem Üniversitesi, Koronavirüs, Ayhan Çevik, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Covid-19 çocuklarda özellikle kalbi ve damarları etkiliyor! - Son Dakika


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