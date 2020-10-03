Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor - Son Dakika

Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor

Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor Prof. Dr. Oğuztürk: "Covid-19'dan kurtulduktan sonra eski yaşama belli bir süre tam olarak dönememe söz konusu" "Ölüm ile yaşam arasındaki o çizgide elinizi uzatarak kişinin bu tarafta kalmasını sağlayabilirsiniz" Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp...

Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor

Prof. Dr. Oğuztürk: "Covid-19'dan kurtulduktan sonra eski yaşama belli bir süre tam olarak dönememe söz konusu"

"Ölüm ile yaşam arasındaki o çizgide elinizi uzatarak kişinin bu tarafta kalmasını sağlayabilirsiniz"

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 hastalığını atlatan kişilerde bazı etkilerin hastalık sonrasında da devam ettiğini belirtti.

Korona virüs ile mücadelede yerinde savaşan doktorlardan olan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Covid-19 tanısı konan hastalarda iyileştikten sonra hastalığın getirdiği bazı etkilerin devam ettiğini belirtti. Bu etkilerin başında ise, halsizlik ve yorgunluk, bunun yanı sıra konsantrasyon eksikliği ve dikkat dağınıklığı geliyor. Konsantrasyon eksikliğinin devam ettiğini fark eden vatandaşların bir süre araç kullanmamalarını tavsiye eden Prof. Dr. Oğuztürk, dikkat gerektiren işlerde çalışanların da bu anlamda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Covid-19'dan kurtulduktan sonra eski yaşama belli bir süre tam olarak dönmeme söz konusu"

Covid-19 enfeksiyonunu atlatarak iyileşen hastalarda bazı etkilerin hastalığı atlattıktan sonra da devam ettiğini belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Klinik deneyimlerimize bakacak olursak, maalesef Covid-19'dan kurtulduktan sonra eski yaşama belli bir süre tam olarak dönmeme söz konusu. Bazı şikayet ve bulgular yaşanan süreçte devam ediyor. Bu anlamda hastanın Covid-19 testi negatif çıkmış olsa dahi bazı parametrelerin devam etiğini görmekteyiz. Bunların içerisinde en sık gördüğümüz yorgunluk ve halsizlik. Cidden bu yüksek bir oranla karşımıza çıkıyor. Bunun dışında tat alma kaybı negatif çıksa bile belli bir süre devam edebiliyor. Nefes alma ve solunum sıkıntısı belli bir süre devam edebiliyor. Bunlara ek olarak üzerinde vurgu yapılması gereken önemli bir sorun da şu, konsantrasyon güçlüğü ve eksikliği. Bu önemli bir sorun bazı hastalarımızda bunu ciddi anlamda gördük. Bu anlamda Covid-19 hastalığını geçiren kişilerin meslek grubu olarak dikkat gerektiren herhangi bir iş yaparken bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Örnek vermek gerekirse diyelim ki siz araç kullanıyorsunuz, o araç kullandığınız sürenin uzaması, sizin konsantrasyon sıkıntısından dolayı ciddi bir kaza geçirmenize neden olabilir. ya da bir fabrikada ince işçilik gerektiren bir iş kolundaysanız o anlamda hem işinize hem de size sıkıntı vermeye sebep olabilir bu konsantrasyon eksikliği"

"Ölüm ile yaşam arasındaki o çizgide elinizi uzatarak kişinin bu tarafta kalmasını sağlayabilirsiniz"

Covid-19 enfeksiyonunun Türkiye'de görüldüğü ilk aylardan kısa bir süre sonra Türk Kızılay ve İnönü Üniversitesi gibi bazı üniversitelerin "İmmün Plazma Tedavisi" çalışmalarına başladığını belirten Prof. Dr. Oğuztürk, "İmmün plazma bağışçılarından alınan bu ürünlerin Covid-19 hastalığı tedavisinde başarılı olduğu bizzat görüldü. Bu anlamda bizim bazı kriterlere uyan kişilerden bu hastalığın tedavisine katkı sağlama adına bağış yapmalarının önemine vurgu yapmadan da geçmek istemiyorum. Bu anlamda kişi eğer 18 - 60 yaş aralığı içerisinde ise, tercihen erkek ya da gebe kalmamış kadınlarda bu bağışçı olma kriterlerinin, hastalığı geçirdikten sonraki dönemde, 14 gün sonra diyelim. Yaptırmış oldukları Covid-19 testi negatifse ve 24 saat sonra alınan ikinci bir testte de negatiflik var ise bu kişiler rahatlıkla immün plazma bağışçısı olabiliyorlar. Yaşam ile ölüm arasındaki o çizgide Covid-19 hastalığından dolayı yaşamını yitirme riskine karşı bu kişilere el uzatma adına bundan daha kutsal bir görev şuanda akıllara gelmiyor. Bu anlamda bizim Covid-19 hastalığını geçirmiş kişilerin hem toplumda duyarlılığı artırıp hem de bağış yapması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz 1 ay içerisinde 3 defa 10'ar gün arayla bu bağışı yapabilirsiniz. Böylece ölüm ile yaşam arasındaki o çizgide siz elinizi uzatarak kişinin bu tarafta kalmasını sağlayabilirsiniz. Kutsal bir iyilik.

Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor
Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor
Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor
Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, 112 Acil, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı         
15:37
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu         
10:33
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 17:42:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'da hastalık gidiyor etkiler kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei