Covid-19'da heyecanlandıran gelişme: Aşının ilk görüntüsü görücüye çıktı - Son Dakika

Dünya gelinde 40 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsüne karşı Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşının ilk görüntüleri görücüye çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıya ilişkin beklenen müjde geldi. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech'in geliştirdiği koronavirüsü aşısında sona gelindi. İlaç firması Pfizer, paylaştığı video ile bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.Şirket yetkilileri, 2021 yılında, 1,3 milyar doz üretmeyi hedeflendiğini duyurdu. Aşı üzerinde çalışan uzmanlar, koronavirüs aşısının kişi başı iki doz alacak şekilde üretildiğini ifade etti. Pfizer'ın İngiltere CEO'su Ben Osborn, "İlk şişenin üretim hattından çıktığını görmek harikaydı" dedi.

PFIZER, BIONTECH İLE ÇALIŞIYOR

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, 44 bin kişi üzerinde klinik deney çalışması yürütürken, geçtiğimiz hafta Kasım ayında ABD'nin acil durum onayı için başvurmayı planladığını açıklamıştı.