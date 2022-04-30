Covid-19'da vefat sayısı ilk kez 10'un altına düştü - Son Dakika
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Covid-19'da vefat sayısı ilk kez 10'un altına düştü

30.04.2022 14:37
Covid-19'da vefat sayısı ilk kez 10'un altına düştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mart 2020'den sonra ilk kez Covid-19'dan kaybedilen hasta sayısının 10'un altına düştüğünü belirterek, "Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mart 2020'den sonra ilk kez Covid-19'dan kaybedilen hasta sayısının 10'un altına düştüğünü belirterek, "Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" dedi.

Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vaka sayısı her geçen gün arttı. Bu yılın başında Omicron varyantının da etkisiyle günlük vaka sayıları 100 bini aşarken, daha sonra düşüş trendi başladı. Geçen hafta vaka sayılarının 3 binin altına düşmesiyle birlikte toplanan Bilim Kurulu kararıyla kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu da kaldırılmış oldu. Dün Covid-19'da günlük vaka sayısı 2 binin altına, kaybedilen hasta sayısı da 10'un altına düştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün bin 924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" dedi.Türkiye'de 2 yıl içinde Covid-19'a bağlı olarak toplam 97 bin 666 kişi hayatını kaybederken, 14 milyon 775 bin 634 koronavirüs vakası tespit edildi.


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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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