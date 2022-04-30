Covid-19'da vefat sayısı ilk kez 10'un altına düştü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mart 2020'den sonra ilk kez Covid-19'dan kaybedilen hasta sayısının 10'un altına düştüğünü belirterek, "Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" dedi.

Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vaka sayısı her geçen gün arttı. Bu yılın başında Omicron varyantının da etkisiyle günlük vaka sayıları 100 bini aşarken, daha sonra düşüş trendi başladı. Geçen hafta vaka sayılarının 3 binin altına düşmesiyle birlikte toplanan Bilim Kurulu kararıyla kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu da kaldırılmış oldu. Dün Covid-19'da günlük vaka sayısı 2 binin altına, kaybedilen hasta sayısı da 10'un altına düştü.