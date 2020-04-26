Covid-19'dan dolayı öldüğü belirtilen hasta 'canlandı'

Güney Amerika ülkesi Ekvator'un Guayaquil kentinde 27 Mart tarihinde öldüğü söylenen hastanın yaşadığı anlaşıldı. Yüksek ateş ve solumun güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırılan, üç hafta sonra geçirdiği bilinç kaybının ardından hayata gözlerini yuman 74 yaşındaki Alba Maruri'nin yaşadığının anlaşılması yakınlarını sevince boğdu.

Ülkede salgının en yaygın olduğu Guayaquil kentinde meydana gelen olayın hasta karışıklığından kaynaklandığı anlaşıldı. Ölümünden bir hafta sonra Maruri'nin yeğeni Jaime Morla kimlik tespiti için hastaneye çağrıldı.