Covid-19'dan etkilenen ABD'de ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında ABD'de ihtiyaç sahiplerine aylık yardımlar yapılarak, maske ve hijyen malzemesi temin ediliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden olan ABD'de yardımlarına devam ediyor. ABD'de yaşayan vatandaşlar ve Türk STK'ları aracılığıyla tespit edilen ailelere aylık yardımlar yapılarak, maske ve hijyen malzemesi temin ediliyor.

Turkish American National Steering Committee (TASC) işbirliğinde yapılan yardım faaliyetleri kapsamında Covid-19'dan en çok etkilenen ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı. Şimdiye kadar yüzlerce vatandaşın yararlandığı yardımların Ramazan ayı boyunca artarak sürdürülmesi planlanıyor. Yardımlar kapsamında aylık ihtiyaçlar karşılanarak, kumanya ve hijyen malzemeleri dağıtılıyor. - ANKARA