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Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören - Son Dakika

Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören

20.09.2021 14:27
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören, System.String[]

Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü törenHACETTEPE Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Zafer Öner, Covid-19'dan yaşamını yitiren öğrencisi Prof. Dr.

Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören

HACETTEPE Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Zafer Öner, Covid-19'dan yaşamını yitiren öğrencisi Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız (59) için düzenlenen törende, "Affet bizi Bülent; aşı karşıtı gafillerimizi affet. Maske, mesafe tanımayanlarımızı affet Bülent. Hep birlikte sebebin olduk yiğidim, aslanım, Bülent'im affet" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bbilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız, Covid-19 nedeniyle 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aşılarını yaptıran; ancak şeker rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen ve renkli kişiliği ile tanınan Prof. Dr. Tırnaksız için üniversitede tören düzenlendi. Törene Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, hekim arkadaşları, asistanları, öğrencileri, eşi Ece Tırnaksız ve diğer yakınları katıldı. Tören sırasında Prof. Dr. Tırnaksız'ın fotoğraflarından oluşan anı slaytı ekrana yansıtıldı. Prof. Dr. Tırnaksız'ın eşi Ece Tırnaksız, fotoğrafları görünce gözyaşlarını tutamadı. Slaytın sonunda Prof. Dr. Tırnaksız'ın sık sık kullandığı 'Ölüm yaşamın öğretmenidir' sözü yer aldı. Sahneye de Prof. Dr. Tırnaksız'ın cübbesi ve fotoğrafı konuldu.

'ÖLÜM YAŞAMIN ÖĞRETMENİDİR'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Yorgancı, Prof. Dr. Tırnaksız ile 30 yıldır arkadaş olduklarını belirterek "Anabilim dalımız bir öğretim üyesini kaybetti, en önemli düşünürünü, en önemli teorisyenini, en sıra dışı öğretim üyesini kaybetti. Ben ise yoldaşımı, sırdaşımı, 30 yıl önce bana ilk bistüriyi veren baş asistanımı kaybettim. Acımız büyük. Bülent Ağabey münevver kişiliği, renkli hal ve davranışları ile bölümümüze hem renk hem güç katmıştır. Bülent Ağabey candır, samimidir, bilgilidir, mütevazıdır, bilgedir. Türkçe'mizi çok iyi kullanırdı. Bülent Ağabey'in en son sloganı 'Ölüm yaşamın öğretmenidir' idi. Hepimizin telefonlarında durumda 'meşgul', 'uygun' gibi ifadeler yazılıyken Bülent Ağabey bunu yazmıştı. Hadi bundan sonra ne demek istediğini düşünelim" diye konuştu.'BU HASTALIK ÇOK ZORMUŞ' DEMİŞProf. Dr. Yorgancı, Prof. Dr. Tırnaksız'ın 4 doz aşısını da yaptırdığını, iki haftadır hastanede Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Bazı kronik rahatsızlıkları vardı. Solunum cihazına bağlandı. 8 gün önce entübe edilmişti. Hastanede kendisini sık sık ziyaret ediyordum. Birbirimize sevgimizi dile getiriyorduk. Bana son olarak 'Bu iş, hastalık çok zormuş' dedi. Aşılarını zamanında yaptırmıştı. Tam aşılıydı" dedi. 'BAŞKA HAKKI OLSA ONLARI DA YAPTIRACAKTI'Bülent Tırnaksız'ın ablası Figen Tırnaksız, kardeşinin ölümünün verdiği üzüntüyü anlatarak "Çocukluğumu kaybettim, kardeşimi kaybettim. Hayattaki en büyük destekçimi kaybettim. Duvarım yıkıldı. Tüm aşılarını yaptırmıştı. Başka aşı olsa onları da yaptırırdı. Birtakım muhtelif hastalıkları vardı. 'Çürük tahtayı mıh tutmuyor' bunu bir kere daha anlamış olduk. Benden önce gitti sırayı bozdu" diyerek gözyaşı döktü.'AŞI KARŞITI GAFİLLERİMİZİ AFFET BÜLENT'Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Zafer Öner de öğrencisi Prof. Dr. Tırnaksız için düzenlenen törene katılarak, konuşma yaptı. Prof. Dr. Tırnaksız'ın durumunu öğrenince hemen hastaneye koştuğunu belirten Prof. Dr. Öner, "Ne Covid-19 geldi aklıma ne de hocasının 'aman hocam' ikazı. Gömlek, eldiven, çift maske, geçirilmiş hastalık, iki Biontech, 40 bin antikor; hala gelecekse gelsin. İyi ki gittim. Nasıl heyecanlandık anlatamam. Elini tuttum, saçlarını okşadım, 'Bülent oğlum' dedim. Konuştuk. Ne o duydu ne de ben. Ama anladık birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi son anda bile olsa. ve gözlerimiz güldü birbirine. Affet bizi Bülent. Aşı karşıtı gafillerimizi affet. Maske, mesafe tanımayanlarımızı affet Bülent. Hep birlikte sebebin olduk yiğidim, aslanım, Bülent'im affet. 18 Eylül saat 22.51'de 'Bülent'in kalbi durdu' dediler. Yıkıldım. Biraz sonra 'yeniden çalıştı' dediler. Ben yılların hekimi 'Oh be' diyerek kandırdım kendimi. Saat 01.24'te tekrar 'kaybettik hocam' dediler. 2021'in hazan mevsiminde 19 Eylül'ün ilk saatlerinde kaybettik."Törenin sonunda Prof. Dr. Tırnaksız'ın eşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ece Tırnaksız hekimlere sık sık dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Prof. Dr. Tırnaksız'ın cenazesi Kaşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören
Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören

Hacettepe Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Genel Cerrahi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören - Son Dakika


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SON DAKİKA: Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören - Son Dakika
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