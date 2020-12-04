Covid-19'dan hayatını kaybeden tapu müdürü anısına lokma hayrı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Tapu Müdürü Ahmet Kiremitçi anısına lokma hayrı yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği (SEMDER), geçtiğimiz günlerde korona virüsten hayatını kaybeden Tapu Müdürü Ahmet Kiremitci anısına lokma döktürdü. Lokma hayrında konuşan SEMDER Başkanı Yıldırım Yılmaz "SEMDER olarak geçtiğimiz günlerde yakalandığı Covid-19 hastalığından vefat eden Salihli Tapu Müdürümüz Ahmet Kiremitci anısına lokma döktürdük. Allah hayrımızı kabul etsin" dedi.

Tüm üyelerine ve vatandaşlara yeni tip korona virüs tedbirleri konusunda uyaran Yılmaz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymalarını istedi. - MANİSA