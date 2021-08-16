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Covid-19'dan korunmanın yolu aşı olmaktan geçiyor - Son Dakika

Covid-19'dan korunmanın yolu aşı olmaktan geçiyor

16.08.2021 18:48
Covid-19'dan korunmanın yolu aşı olmaktan geçiyor, System.String[]

- Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda 'Aşını Ol' kampanyası başladı.

- Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda 'Aşını Ol' kampanyası başladı.

Covid-19 pandemisi ile mücadelenin en etkili yöntemi olan aşılama için Malatya'da genç nüfusun aşılama oranını arttırmak, gençlerde aşılama bilinci ve farkındalık oluşturmak adına Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda 16-19 Ağustos tarihleri arasında aşısını olan 17-44 yaş aralığı vatandaşlar için aşı kampanyası düzenlendi. 17-44 yaş aralığında çekilişe katılanlar 19 Eylül'e kadar ikinci doz aşılarını da tamamlamaları halinde yapılacak çekilişe katılacak.

Malatya Battalgazi Hürriyet Parkı'nda start veren 'Aşını Ol' kampanyasına, Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile vatandaşlar katıldı.

"Aşı olmak ve aşı bilincini aşılamak zorundayız"

Gençlere aşılama bilincini arttırmak, farkındalık oluşturmak ve gençlerin aşıya ilgisini arttırmak adına başlatılan kampanya hakkında bilgi veren Vali Aydın Baruş, "Kampanyamızın amacı özellikle gençlerimizde aşılama bilincini arttırmak farkındalık oluşturmak, gençlerimizin aşıya olan ilgisini arttırmak. Covid -19 salgınıyla uzun zamandır mücadele ediyoruz. Bu mücadele sonunda vatandaşlarımızın fedakarlıklarıyla, kurallara uymalarıyla belli bir oranda başarı elde ettik. Şu aralar salgın ilimizde de ciddi bir yükselişte. Risk oranımız yükseldi bulaşıcılık açısından. Hastaneye düşen hasta sayılarıyla, entübe olan hasta sayılarının artması bizi endişeye sevk ediyor. Bu salgınla baş etmenin yolu maske mesafe, temizlik. Hastaneye düşmekten korunmanın yegane yolu aşı olmak gözüküyor. Aşı olmak zorundayız. Aşı bilincini aşılamak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Salgını durdurmamız, hastalıklarla baş etmemiz aşıyla mümkün"

Aşılama oranında Malatya'da birinci aşıda yüzde 66 civarında, ikinci aşıda ise yüzde 49 civarında olduğunu ve başlatılan kampanya ile daha yükseleceğini vurgulayan Vali Baruş, "Dün itibariyle 1'inci doz aşı 66.3 civarında, 2'inci doz aşıda da yüzde 49 civarındaydık. Bugünden itibaren başlattığımız kampanya ile aşılama oranını arttırmak. 19 Eylül'e kadar devam edecektir kampanya. Birinci ve ikinci aşılarını olan insan sayılarımızı arttırmak istiyoruz. Malatya'nın aşılama oranındaki yüzdelik oranının hep birlikte yüzde 75 oranını çıkarmamız lazım. Yoksa salgını durdurmamız bu hastalıkla baş etmemiz mümkün değil. Aşılama sayesinde hastaneye düşen, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını düşürme hatta hiç hayatını kaybeden vatandaşımızın olmamasını başarmak zorundayız. Aşılama sayesinde bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, aşılama konusunda söylentilerin olduğunu, aşılıma konusunda ispatlanmamış yan etkilerin öne sürülerek insanları aşıdan vazgeçirmeye çalışıldığını belirtti.

"Aşını ol tribündeki yerini al, aşını ol tabletini al"

Aşını ol tribündeki yeri al, aşını ol tabletini al sloganıyla yola çıktıklarını ve aşılama oranında hedeflerinin yüzde 75'in üzerinde olduğunu belirten Vali Baruş, "Bu kampanya sayesinde 17-44 yaş aralarındaki vatandaşlarımıza hediyeler vereceğiz. Malatya Valilik, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık Müdürlüğü olarak koordinasyon halinde çalışıyoruz. 19 Eylül'e kadar bu hedeflerimizin gerçekleştiririz ve yüzde 75 üzerini yakalarız diye düşünüyorum. Birinci ve ikinci doz aşılarını yaptıran gençlerimize 19 Eylül'e kadar daha sonrasında yapılan kura çekiminde 44 adet tablet, 144 adet bir aylık MOTAŞ biniş kartı, 244 Malatyaspor formaları hediye edeceğiz. Aşını ol tribündeki yerini al, aşını ol tabletini al. Bu sloganla yola çıkıyoruz. Umarım arzu ettiğimiz seviyelere ulaşırız" dedi.

(Hatice Yetmen/İHA)

Covid-19'dan korunmanın yolu aşı olmaktan geçiyor
Covid-19'dan korunmanın yolu aşı olmaktan geçiyor
Covid-19'dan korunmanın yolu aşı olmaktan geçiyor

Büyükşehir Belediyesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'dan korunmanın yolu aşı olmaktan geçiyor - Son Dakika


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