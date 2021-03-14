Covid-19'dan ölen doktorlar için meslektaşları siyah önlük giydi - Son Dakika

Covid-19'dan ölen doktorlar için meslektaşları siyah önlük giydi

14.03.2021 10:11

Covid-19'dan ölen doktorlar için meslektaşları siyah önlük giydi 100. Yıl Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Kılıç: "Bu sene tıp bayramında onları anmak istedik" Başkent'te bulun 100. Yıl Hastanesi'nde doktorların siyah önlük giyerek katıldığı Tıp Bayramı etkinliği düzenlendi.

Covid-19'dan ölen doktorlar için meslektaşları siyah önlük giydi

100. Yıl Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Kılıç: "Bu sene tıp bayramında onları anmak istedik"

ANKARA - Başkent'te bulun 100. Yıl Hastanesi'nde doktorların siyah önlük giyerek katıldığı Tıp Bayramı etkinliği düzenlendi.

Ankara'da bulunan 100. Yıl Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir etkinlik düzenledi. Hastane doktorları pandemi döneminde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak için siyah önlük giyerek programa katıldı. Düzenlenen programda Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden doktorların isminin yazıldığı siyah balonlar havaya bırakılarak, korona virüs salgınına ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına dikkat çekildi.

"İnsan hayatının ne kadar değerli olduğunu iliklerimizde hissettik"

Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunun 100. Yıl Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, "Bayram; neşe, paylaşma, kutlama günüdür. Biz hekimler için, her sağlık çalışanı için en büyük bayram bir hastanın sağlığına kavuşmasına tanıklık etmektir. Aslında her an bizler bayramlar yaşarız. Bir hastamızı kaybettiğimizde üzüntülerin en büyüğünü yaşarız. Korona salgınıyla mücadeleyle geçen bu sene çok daha yorucu bir yıl oldu. İnsan hayatının ne kadar değerli olduğunu iliklerimizde hissettik" ifadelerini kullandı.

"400'ün üzerinde sağlık çalışanı görev şehidi verdik"

Korona salgını sürecinde hekimlerin, sağlık çalışanlarının cansiperane çalıştıklarına kaydeden Erden Kılıç, "Son bir yılda sağlık çalışanları çok daha fazla çalıştı, daha fazla yoruldu. Çok daha büyük risk aldı. 400'ün üzerinde sağlık çalışanı görev şehidi verdik. Sağlık çalışanlarının insanlık için çok değerli ve kutsal bir görevi yerine getirdiklerine bir kez daha tanık olduk" diye konuştu.

"Bu sene tıp bayramında onları anmak istedik"

Pandemi döneminde hayatını kaybeden doktorları anmak için siyah önlük giydiklerini belirten Kılıç, "Bizler ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızın yokluğunun derin üzüntüsünü hissediyoruz. Fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu sene tıp bayramında onları anmak istedik. Siyah önlüklerimizi giydik. Onları rahmetle anıyoruz, pandeminin son bulmasını diliyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarının şiddete karşı korunması gerektiğini söyleyen Erden Kılıç konuşmasının devamında şu ifadeleri kaydetti:

"Hekimler bilimi, mesleki deneyimleri ve sezgileriyle harmanlayarak ayrım gözetmeksizin ihtiyaç duyan herkesin hizmetine sunarak, çok önemli bir mesleği yerine getiren insanlardır. Bir hekimin yetişmesi kolay değildir. Bir hekim hem sizi dinler hem kalbinizi hem kendi kalbini dinler. En güçsüz anlarınızda yanınızdadır. Siz de bugün kalbinize kulak verin. Sağlık çalışanlarının sizin için ve sevdikleriniz için ne kadar vazgeçilmez bir hizmet verdiklerini tekrar düşünün. Hiç kimse, hiçbir sağlık çalışanı şiddete maruz kalmasın. Sağlık çalışanlarının sık sık karşı kaldıkları şiddet eylemlerini kınayın. Şiddete karşı taraf olun. Sağlık çalışanın yüreği hasta ayırmaz. Sağlık kuruluşlarının kapılarında kilit bulunmaz.

Covid-19'dan ölen doktorlar için meslektaşları siyah önlük giydi
Covid-19'dan ölen doktorlar için meslektaşları siyah önlük giydi
Covid-19'dan ölen doktorlar için meslektaşları siyah önlük giydi
Covid-19'dan ölen doktorlar için meslektaşları siyah önlük giydi

Tıp Bayramı, Siyah Önlük, Koronavirüs, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19'dan ölen doktorlar için meslektaşları siyah önlük giydi - Son Dakika


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