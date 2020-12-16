- Covid-19'dan vefat eden profesör defnedildi - Son Dakika

- Covid-19'dan vefat eden profesör defnedildi

ANKARA - Covid-19'a yakalanan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, toprağa verildi. Ünlü profesör yaklaşık 2 ay boyunca yoğun bakımda virüsle mücadele etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu izole oldu. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı. Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Prof. Dr. Çağlı, Elvankent Söğüt Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Elvan Mezarlığı'nda defnedildi.