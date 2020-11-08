Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi - Son Dakika

Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi

08.11.2020 18:25
Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi, System.String[]

Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, korona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, korona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Özgür'ün cenazesi Lüleburgaz Belediyesi'nde törenin ardından korona virüs önlemleri eşliğinde toprağa verildi.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, bir süredir korona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda yakınında korona virüs çıkması sonrası karantina altına alınan Özgür, durumu kötüleşince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada bir süredir tedavi gören Özgür, bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

Belediyede tören düzenlendi

Özgür'ün ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesi mesai arkadaşlarıyla birlikte omuz omuza çalıştığı Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'na son kez getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında cenazesi cenaze aracından çıkarılmayan Özgür için Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli konuşma yaptı. Yol arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü duyan Başkan Gerenli, gözyaşlarını tutamazken, Özgür'ü hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Özgür son olarak cenaze namazı için Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne getirildi. Burada korona virüs önlemleri eşliğinde özel kıyafetli kişilerce Türk Bayrağı'na sarılı naaşı musalla taşına getirilen Özgür için cenaze namazı kılındı. Özgür'ün cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. - KIRKLARELİ

Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi
Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi
Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi
Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi
Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi
Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi

Koronavirüs, Kırklareli, Lüleburgaz, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi - Son Dakika


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