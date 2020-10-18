Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi

18.10.2020 08:37
Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi, System.String[]

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanarak Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanarak Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Makas başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş ile kurul üyeleri katıldı.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla düzenlenen toplantıda, bugüne kadar alınan tedbirler, denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Alınan tedbirlere titizlikle uyulması halinde kısa sürede bu mücadelede başarıyı yakalayacaklarını bildiren Vali Mehmet Makas, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu. - ERZİNCAN

Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi
Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Bekir Aksun, Koronavirüs, Erzincan, Valilik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

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