Covid-19 denetimine çıkan belediye başkanı kendi elleri ile çocuklara maske taktı - Son Dakika

Covid-19 denetimine çıkan belediye başkanı kendi elleri ile çocuklara maske taktı

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde maske takmanın zorunlu tutulmasının ardından Bahçelievler'de maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Covid-19 denetimine çıkan belediye başkanı kendi elleri ile çocuklara maske taktı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde maske takmanın zorunlu tutulmasının ardından Bahçelievler'de maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimlere bizzat eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sokakta maskesiz gezen çocuklara kendi elleri ile maske taktı.

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 Tedbirleri kapsamında bugün 81 ilde geniş çaplı bir denetim yapıldı. "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleşen denetimlere Bahçelievler'de de polis ve zabıta ekipleri ortaklaşa olarak yürüttü. Denetimlere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan ve Bahçelievler İlçe Sağlık Başkanı Serap Saruhan Akkum katıldı.

Lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme yerleri başta olmak üzere alışveriş merkezleri, pazar yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe, elektronik oyun yerlerine kadar vatandaşın yoğun olarak bulunduğu her yer planlı şekilde denetlendi.

Başkan Hakan Bahadır ve beraberindeki heyet vatandaşlara korona virüsün yayılmasını önlemek için kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Soğanlı'da bulunan dükkanları birer birer gezen heyet, esnafa üzerlerine düşenleri yapmalarını maske ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini söyledi. Başkan Bahadır, kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti. Öte yandan Başkan Bahadır, sokakta maskesiz dolaşan çocuklara kendi elleri ile maske taktı. Çocuklar ise mutlu olduklarını belirterek Bahadır'a teşekkür etti.

"Bahçelievler bilinçli bir toplum"

Başkan Dr. Hakan Bahadır rehavete kapılmamak gerektiğini ifade ederek, "Tüm Türkiye'de yoğun bir tarama var. Biz de ağırlık verdik esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Buradaki amacımız vatandaşlarımızı eğer unutkanlıkları varsa temizlik maske ve mesafe konusunda onları hatırlatmak. Bunun kendi ve ailelerinde bulunan diğer üyelerin sağlığı açısından vurguluyoruz. Ticaretlerin ekonominin devam etmesi açısından önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Şu ana kadar arkadaşlarımız kurallara uymuş bir iki pastanede çok yakın vardı masada onlar da yardımcı oluyorlar. Toplumumuz bilinçli bir toplum bununla ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak korona yavaş yavaş yok olacak diye düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Hakan Bahadır, Bahçelievler, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 17:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Covid-19 denetimine çıkan belediye başkanı kendi elleri ile çocuklara maske taktı - Son Dakika

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