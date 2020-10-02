Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika

Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekipler, iş yerlerinde Covid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirleri denetlemeyi sürdürüyor.

Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekipler, iş yerlerinde Covid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirleri denetlemeyi sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ve belediye, Sağlık İlçe Müdürlüğü gibi farklı kurumlarda çalışanlardan oluşan ekipler, ilçe merkezi ve mahallelerdeki iş yerlerinde Covid-19 salgınına ilişkin denetimlerine aralıksız devam ediyor. Eksiği bulunan iş yerlerine uyarılarda bulunan ekipler, önlemleri sıkı şekilde uygulayanlara ise teşekkür ediyor. Bugün Hatip Sokak'taki iş yerlerini gezen ekipler alınan önlemleri denetledi. İş yeri sahipleri denetimlerin yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, salgının hep birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alarak önlenebileceğini ifade etti. - ZONGULDAK

Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor
Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor
Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor

Koronavirüs, Kaymakamlık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 21:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika

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