Covid-19 deve kuşu yumurtası taleplerini artırdı - Son Dakika

Covid-19 deve kuşu yumurtası taleplerini artırdı

Deve Kuşu çiftliği işletmeni Hacı Gedikaslan: "Deve Kuşu yumurtası taleplerini karşılamakta güçlük çekiyoruz"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 20 yıldan fazladır deve kuşu çiftliği işleten Hacı Gedikaslan, Covid-19 salgını ile birlikte deve kuşu yumurtasına talep olduğunu ve talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Gedikaslan; deve kuşu yumurtasına talebin bağışıklık sistemini kuvvetlendirme özelliği nedeniyle yoğun talep olduğunu belirtti.

Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyünde deve kuşu yetiştiriciliği yapan Hacı Gedikaslan, Covid-19 salgını ile birlikte deve kuşu yumurtasına taleplerin de arttığını belirttiği açıklamasında; "Çiftliğimizi 1995 yılında faaliyete geçirdik. Hiç ara vermeden deve kuşu yumurtası üretmeye devam ettik. Yavru ve yumurta satışı faaliyeti gösteriyoruz. Virüs etkisi ile yumurta satışlarında patlama oldu. Bir çok yerden talep ediliyor. Bizlerin ise yavru üretmek için yumurtaya ihtiyacımız var" dedi.

Hastalık ve ilaç malzemesi için kuş yumurtası isteniyor

Kırşehir ve çevre illerden hastalık ve ilaç malzemesi kullanımı adına kuş yumurtası istendiğini anlatan Gedikaslan; "Vatandaş, 'çocuğum hasta' ya da ilaç olacak gibi taleplerle yumurta almaya geliyor. Onları da kıramıyoruz. Yumurta yetiştiremiyoruz" diye konuştu. 40-45 gün arasında yavruların çıktığını söyleyen Gedikaslan açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Üretimi zor iş, 40-45 arasında yavrular çıkıyor. Gelişim makinalarında 34 gün kaldıktan sonra yüzde 25 derece nemde oluşuyor. Deve kuşu yavrusu büyütmekte çok zahmetli. Yetişkin kuşlar ne kadar dirençli ise yavrularda o oranda nazikler."