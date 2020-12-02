Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı

02.12.2020 09:44
Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı, System.String[]

Yeni tip korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşların organik sebze ve meyveye karşı ilgisi arttı.

Yeni tip korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşların organik sebze ve meyveye karşı ilgisi arttı. Semt pazarlarında organik ürünler satmaya başlayan pazarcılar, vatandaşların tercihinin doğal sebze meyve olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıkladığı vakaların yüzde 50 oranında arttığı iller arasında yer alan Osmaniye'de, vatandaşlar sağlıklı beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için organik ürünlere yönelmeye başladı. Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve alışverişi yapan vatandaşların uğrak noktası doğal ürünlerin bulunduğu tezgahlar oldu. Özellikle kış aylarının gelmesiyle kök sebzelerine yönelen vatandaşlar, kırmızı ve beyaz turp başta olmak üzere yeşil olan sebzeleri tercih etti. Korona virüse karşı C vitamini açısından zengin olan portakal ve mandalina gibi meyvelerde tercih listesi arasında yer aldı. Pazar esnafı da tezgahlardaki doğal ürünleri satabilmek için zaman zaman 'korona virüse karşı etkili organik doğal ürünler burada' çağrısı yaptı. Bazı pazarcılar ise, tezgahlarındaki narenciye ürünlerini satabilmek için 'korona virüse karşı etkili C vitamini deposu burada' diye vatandaşlara seslendi.

"Tezgahtaki sebzelerin tamamı organik"

Organik ürünler satmaya başladıklarını ifade eden semt pazarcıları, "Korona virüs nedeniyle insanlar doğal ürünlere yoğunlaştı. Bizde pazarcılar olarak doğal ürünler bulmakta zorlanmaya başladık. Tezgahtaki sebzelerin tamımı organik olarak tarladan geliyor. Seradan gelen sebze ve meyvelere vatandaşlar ilgi göstermiyor. C vitamini açısından korona virüs savar olarak bilinen portakal ve mandalinada en çok satılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşlarımız C vitamini deposu olan portakal ve mandalinaya çok rağbet gösteriyor" dedi.

Pazar alışverişine gelen vatandaşlar ise aldıkları sebze ve meyvelerin doğal olmasına dikkat ettiklerini ve tezgahlardaki organik ürünleri tercih ettiklerini söyledi. - OSMANİYE

Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı
Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı
Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı
Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı
Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı
Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek         
09:41
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı         
09:05
Ekipleri görünce Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı         
08:24
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı         
04:15
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 10:01:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei