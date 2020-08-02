Covid-19 Döneminde Dijitalleşmeye Yatırım Yapmayan Şirketler Hangi Zorlukları Yaşadı?

DIGITA Teknoloji Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, Covid-19 döneminde dijitalleşmeye yatırım yapmayan şirketlerin yaşadığı zorlukları anlattı. Öğün, pandemi sürecinde yöneticilerin kendi şirketlerine gitmek istemediklerini ve uzaktan yönetme ve raporlamanın nasıl yapılacağına dair endişe duyduklarını belirterek raporlama çözümleri konusunda ciddi bir talep artışı olduğunu ifade etti. En büyük sıkıntının, dijitalleşme konusunda geri kalmış firmaların ve muhasebe gibi bazı ekiplerin evrak işlemlerini yapmak için ofise gelmek zorunda kalması olduğunu aktardı.

Firmaların, ekiplerini daha verimli

kullanabilme ve onların yaptığı çalışmaları ölçme yolları aradıklarını belirten

Öğün, "'Biz ekibimizin koordinasyonunu ve kolaborasyonunu, onların görev

atamalarını, iş takiplerini dijital ortamda bağımsız mekanlarda nasıl

yapabiliriz?' diye soranlar zaten doğru soruyla başladıkları için hedefe

ulaşmaları çok daha kolay olacak" diye konuştu.