Covid-19: Ekvador'da 800 ceset gömülmek üzere evlerinden toplandı

Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı.



Ülkedeki Covid-19 krizinin merkez noktası olan kentte, hastanelerle morgların doluluk oranı ve yakınlarının cenaze masraflarını karşılayamaması nedeniyle gömülemeyen yüzlerce insan için hükümet harekete geçti.