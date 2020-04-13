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Covid-19: Ekvador'da 800 ceset gömülmek üzere evlerinden toplandı
7 saat önce
Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı.
Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:09
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