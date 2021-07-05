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Covid-19: Endonezya'da artan vakalar nedeniyle hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika
BBC

Covid-19: Endonezya'da artan vakalar nedeniyle hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor

05.07.2021 12:18
Covid-19: Endonezya'da artan vakalar nedeniyle hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor, System.String[]

Yeniden tırmanışa geçen Covid vakaları Endonezya'nın bir çok kentindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaratırken hükümet üreticileri göreve çağırdı.

Covid vakalarının yeniden yükselişe geçtiği Endonezya'da hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanmaya başlayınca hükümet, üreticileri tıbbi oksijen üretimine öncelik vermeye çağırdı. Sağlık Personeli arasında çoğu aşılanmış olduğu halde çok sayıda ölüm olması da üçüncü doz aşı ihtimalini gündeme getirdi.

Hastaneler oksijen stoklarının tükenmek üzere olduğunu bildirirken, bir hastane 63 hastanın oksijen yokluğu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vakaların artışında, ülkede seyahat edenlerin artması ve Delta varyantı denilen virüs mutasyonunun yaygınlaşmasının rol oynadığı düşünülüyor.

Endonezya'da şu anda günlük vaka sayısı 25 bin civarında.

Güney Doğu Asya bölgesinde Covid salgınından en çok etkilenen ülke olan Endonezya'da şu ana kadar 2,3 milyon kişi hastalığa yakalandı ve 60 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Ne var ki uzmanlar başkent Jakarta dışında çok az test yapıldığına dikkat çekiyor ve asıl sayıların çok daha yüksek olabileceğini söylüyorlar.

Ülkenin en büyük adası olan Java ve en turistik bölgesi Bali adasında sokağa çıkma yasakları kondu.

Öte yandan aşılamada ağırlıkla kullanılan Çin ürünü Sinovac aşısının iki dozunu olan sağlık çalışanları arasında çok sayıda hastalanan ve ölen olması nedeniyle uzmanlar üçüncü doz aşılama olasılığını değerlendiriyor.

'Savaş benzeri bir olağanüstü hal'

Pazartesi günü Bandung şehrindeki iki hastane oksijenlerinin bittiğini ve acil müdahale ihtiyacı ile başvuran yeni hastaları geri çevirdiklerini açıkladı.

Hafta sonunda Bandung, Surakarta ve Pamekasan kentlerindeki devlet hastanelerinin acil ve yoğun bakım üniteleri yeni hasta akışıyla baş etmekte güçlük çektiklerini ve bazıları yeni hastaları alamadıklarını açıklamışlardı.

Bazı hastaneler ise ana binalarının dışına çadırlar kurarak hasta akışıyla başetmeye çalışıyor.

Yaşlı annesi bir hastaneye kabul edilmeyen, gittikleri ikinci hastanede ise bahçeye kurulan çadıra alınan bir kadın BBC Endonezya Servisi'ne durumu "Savaş durumuna benzer bir olağanüstü hal" diye tanımladı.

Bandung'daki Bölge Genel Hastanesi'nin Acil bölümü 2 Temmuz günü itibariyle Covid hastalarına kapatıldı ve sebepler arasında oksijen yokluğu da sayıldı.

Hastane'nin yöneticisi hafta sonunda BBC'ye "Dört gün önce dağıtımcılardan gelen oksijende sıkıntı ortaya çıktı. Dolayısıyla dört gündür oksijeni daha etkin kullanmaya çalıştım" dedi ama artan talep karşısında bu konuda büyük güçlük çektiklerini de söyledi.

Smart Pamekasan Hastanesi'nden doktor Syaiful Hidayat da BBC'ye durumu "Her gün hastaneye 10-15 yeni Covid-19 hastası geliyor. Uzun kuyruklar var" diye özetledi.

Solunum hastalıkları uzmanı Hidayat önce Covid hastaları için bir çadır kurduklarını fakat daha sonra bazı hastaları geri çevirmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Hükümet ne diyor?

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi ilgili bütün üreticilere tıbbi oksijen üretimini öncelemeye, ve insanları oksijen stoklamamaya çağırdıklarını söyledi.

Bazı insanların hastalarını evde tedavi edebilmek için özel yollardan oksijen tüpü almaya çalıştıkları duyulmuştu.

Yeni ya da doldurulmuş oksijen tüpleri artan talep yüzünden iki misli fiyatlara satılıyor ve bulmak çok zor.

'Felaketin eşiği'

Jakarta'da günlük cenaze sayısı hükümetin Pazar günü verdiği rakamlara göre Mayıs başına göre 10 misline çıktı.

Bunun da ötesinde ülkedeki sağlık personeli arasında, çoğu aşılanmış olduğu halde çok sayıda ölüm var.

Endonezya'daki aşılama kampanyası ağırlıkla Sinovac ile yapılmıştı ve uzmanlar şimdi yeni Delta varyantı karşısında aşının etkisini artırmak amacıyla üçüncü doz aşılamayı değerlendiriyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu geçen hafta Endonezya'nın bir Covid-19 felaketinin eşiğinde olduğunu bildirdi.

Öte yandan ülkeye girişte ziyaretçilerin hala 8 gün karantinada kalması kuralı uygulanıyor.

Covid-19: Endonezya'da artan vakalar nedeniyle hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Covid-19: Endonezya'da artan vakalar nedeniyle hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Covid-19: Endonezya'da artan vakalar nedeniyle hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor

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Son Dakika Dünya Covid-19: Endonezya'da artan vakalar nedeniyle hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika Dünya

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