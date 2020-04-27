Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek böyle sürdürüldü - Son Dakika
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Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek böyle sürdürüldü

54 dakika önce

Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek böyle sürdürüldü Sivas'ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takılınca Sivas Valiliği bulduğu çözümle geleneği sürdürdü Sivas'ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takılınca, Sivas Valiliği bulduğu çözümle...

Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek böyle sürdürüldü

Sivas'ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takılınca Sivas Valiliği bulduğu çözümle geleneği sürdürdü

SİVAS - Sivas'ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takılınca, Sivas Valiliği bulduğu çözümle geleneği sürdürdü.

Sivas'ta, 15. yüzyılda yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen ilahi Sivas'ta ki tüm camilerde 5 asırdır Ramazan ayının başında teravih namazlarından sonra okunuyordu. Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazı kılınamayınca 5 asır sonra Ramazan ayının ilk üç günü bu gelenekte gerçekleştirilemedi. Sivas Valiliği 5 asırlık geleneğin bozulmaması için farklı bir yöntem düşündü. Diyanet İşleri Başkanlığından gerekli izinler alınarak Ramazan ayının 3. günü Sivas'ta ki tüm cami hoparlörlerinden bu ilahi yayınlandı. Minarelerden yankılanan "Ya Hannan, ya Mennan, ya Ze'l-cudi ve'l ihsan; Sebbit kulübena ale'l-iman, Nercü afveke ve'l-ğufran; Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazan Merhaba; Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba. Evvel Hü, Ahir Hü; Zahir Hü, Batın Hü; Kul ya Hü, ya Hü, ya Men Hü Hak" ilahisi ve kelime-i tevhit-i duyan Sivaslılar, geleneğin bozulmamasına sevindi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ulu cami İmam Hatibi Ahmet Kocabaş, Ramazan ayının geçmiş yıllar gibi aynı olmadığını belirterek, "Camilerimiz boş. Bu Ramazan bizler için hüzünlü geçiyor. Bu yıl Ramazan ayı geçmiş yıllar gibi değil. Ramazan ayında Müslümanlar gündüzleri oruç tutup, akşamları teravih ibadeti ile birlikte güzel, neşeli bir o kadar da İslam alemi için huzurlu geçerdi. Bu sene Ramazanda Rabbimin takdiri Korona virüs salgını Dünya'nın dört bir yanını sardığı gibi bizim ülkemizde de etkili oluyor. Camilerimizde cemaatimizle birlikte ibadetlerimizi yapmaya devam edeceğimiz günler yakındır inşallah"dedi.

" Türkiye'de bir tek Sivas'ta okunur"

Kocabaş, 'Ya hennan, ya Mennan ' ilahisinin Türkiye'de bir tek Sivas'ta okunduğunu ifade ederek, " ya hennan, ya Mennan ilahisi Şemsi Sivas-i hazretlerinin yazdığı bir ilahidir. Türkiye'de bir tek Sivas'ta okunur, şehrimize özgüdür. Teravih namazlarından sonra okunur normalde. Bu senede teravih namazı cemaatimizle birlikte kılınmadığı için insanlarımızda bu geleneğimizden mahrum kalmasın diye böyle bir uygulama başlatıldı. Sivas Valiliği ve il müftülüğü ile birlikte biraz önce dinlediğimiz gibi camilerden yatsı ezanından sonra 'Ya hennan, ya mennan' ilahisi insanların kulaklarında olacak inşallah. Böylelikle tekrar yad etmiş, tekrar hatırlamış ve tekrar yaşamış olacağız" diye konuştu.

Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek böyle sürdürüldü

Koronavirüs, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:43 Kaynak: İHA

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