Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı - Son Dakika

Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı

- Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel Dünya Hayvanlar Günü'nde sokağa bırakılan hayvanları ziyaret etti DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Hayvana zarar verdiğiniz zaman tamamen mala zarar vermeden yargılanıyor ve ceza alıyorsunuz biz bunun...

- Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel Dünya Hayvanlar Günü'nde sokağa bırakılan hayvanları ziyaret etti

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel:

"Hayvana zarar verdiğiniz zaman tamamen mala zarar vermeden yargılanıyor ve ceza alıyorsunuz biz bunun ivedilikle değiştirilip hapis cezalarının verilmesini istiyoruz"

BURSA - Bursa'da Koronavirüs mikrobunun hayvanlardan geçtiğini düşünen kişiler tarafından barınaklara bakılan evcil hayvan sayısı her geçen gün artıyor. Her gün neredeyse 10 dan fazla hayvanın bırakıldığı barınaklar hayırsever vatandaşların yardımlarıyla ayakta durabiliyor.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Yıldırım Belediyesine ait hayvan barınağını ziyaret eden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel hayvanlarla birlikte zaman geçirip barınağın sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Çevikel barınakta kalan sokak hayvanlarına mama yardımı için işadamları ile görüşüp sponsor olabileceklerinin müjdesini verdi.

"Hayvanlara zarar verenler hapis cezasına çarptırılsın"

Barınakta bulunan sokak köpekleri ile ilgilenen Çevikel, tavşanlar ve atları da severek can dostlara sevgi ve umut dolu bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayvan sevmeyenlerin insanları seveceğine inanmadığını belirten Çevikel, "Bugün hayvana zarar veren yarın kadın çocuğa da zarar verir. Her şeyin başının biz doğa sevgisinden geçtiğine inanıyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü bütün dünya açısından önemli bir gün. Yönetim kurulu olarak arkadaşlarımız hayvanlara dikkat çekmek için ziyaretlerde bulunuyor. Çok uzun yıllardır da yardımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. 4 Ekim'de özellikle vermek istediğimiz bir mesaj var ki o da şu, "Kendi hayvanınıza yada başka birinin hayvanına yada sokakta gördüğünüz hayvana zarar verdiğiniz zaman tamamen mala zarar vermeden yargılanıyor ve ceza alıyorsunuz biz bunun ivedilikle değiştirilip hapis cezalarının verilmesini istiyoruz." Hayvanlar çaresizdir. Siz zarar verirseniz herhangi bir yere şikayette bulunamazlar. Dilsizlerdir. Neticede bu yüzden insanların daha merhametli olmasını yasaların daha ağırlaştırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kovid 19'un hayvanlardan yayıldığına inananlar evcil hayvanlarını sokağa bırakıyor

Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Mehmet Altuntaş ise İnsanların bakış açısı özellikle şu son pandemi döneminde değişti. Önce sahiplenilip sonra terk edilen hayvanların sayısı artmaya başladı. Bu viral hastalığın hayvanlardan geldiğine inanan insanların sayısı çoğaldı. Şimdi alerjik durumların dışında özellikle evde kedi bakanlar bu Covid'in kedilerden kaynaklandığını söyleyip terk etmeye başladılar. Bizde bunu yenmeye çalışıyoruz. Tabi bunu yaparken de bir bütçeyle yönetiliyorsunuz ister istemez dışarıdaki gönüllüler olmazsa olmazımız bizim. Katkı koyanlar olmazsa olmazımız. Biz onlarla birlikte varız burada onlarla birlikte bu işi başarıyoruz" diye konuştu.

Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı
Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı
Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı
Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı
Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı
Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti
Josef de Souza'nın ilk maçtaki performansı, Beşiktaş taraftarından büyük övgü aldı Josef de Souza'nın ilk maçtaki performansı, Beşiktaş taraftarından büyük övgü aldı         
19:39
Sergen Yalçın'dan yönetime dikkat çeken gönderme: Transferi, yapanlara sorun Sergen Yalçın'dan yönetime dikkat çeken gönderme: Transferi, yapanlara sorun         
18:26
8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu 8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu         
17:49
Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi         
17:13
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 19:44:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid 19 evcil hayvanları evsiz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei