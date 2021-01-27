Covid-19 felç etti - Son Dakika

Covid-19 felç etti

27.01.2021 12:02
Covid-19 felç etti, System.String[]

İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Çetin Çelik, Covid-19 enfeksiyonu geçirdikten 2 hafta sonra felç oldu.

İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Çetin Çelik, Covid-19 enfeksiyonu geçirdikten 2 hafta sonra felç oldu. Ayaklarında ve kollarında aniden gelişen güç kaybı ile 2 gün içerisinde vücudunu hareket ettiremeyecek duruma gelen hastanın, virüs kaynaklı Guillain-Barre Sendromu (GBS) geçirdiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, enfeksiyon sonrası kaslara giden sinirlerin harap olması sonucu bu tür felç durumlarının nadir de olsa görülebileceğini belirtti. Doç. Dr. Arslan, hastanın uygulanan tedavi sonrası normal hayatına geri döndüğünü ancak dünyada benzer vakaların az da olsa görüldüğünü, hastanın durumunu olgu sunumu olarak literatüre bildireceğini de ifade etti.

Evli ve 2 çocuk babası Çetin Çelik'e bir süre önce Covid-19 pozitif teşhisi konuldu. Akciğerinde de tutulum olan ve ilaç tedavisi gerçekleştirilen hasta, kısa süre sonra toparladı ve durumu negatife döndü. Hastanın, Covid-19'u atlattıktan 2 hafta sonra kollarında ve bacaklarında yavaş yavaş güç kaybı ve uyuşma başladı.

SADECE 2 GÜNDE FELÇ OLDU

Sadece 2 günde yürüyemez, 3. gün kolları artık hareket edemez hale gelen Çetin Çelik'i muayene eden Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, gerçekleştirilen tetkikler sonrası hastanın Guillain-Barre Sendromu'na (GBS) yakalandığını ortaya koydu. GBS'nin kişinin geçirdiği enfeksiyon sonrası 1-3 hafta arasında geliştiğini ve sinirlerin tahrip olmasına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldız Arslan, "Bu hastamızda aksonal tutulum vardı. Yani, sinirin tüm gövdesini tutan, motor güç kaybına yol açan ve hastalığın ağır seyretmesine neden olan GBS'nin bir türüydü. Bu vesile ile Covid-19'un daha çok sinirlerde daha çok aksonal tutulum yaptığını anlamış olduk. GBS çok kısa sürede ilerleyen bir hastalıktır" dedi.

İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİ UYGULANDI

Sendrom nedeniyle sinirlerin harap olduğunu, kaslara giden sinirlerin fonksiyonlarının bozulduğunu, bacaklarda ve kollardaki güç kaybının bu nedenle yaşandığını belirten Doç. Dr. Arslan, "Hastanın yatışını verdiğimiz günün akşamında hastada nefes darlığı olmaya başladı. Guillain-Barre Sendromu, otonom sinir sistemini tuttuğu için kalbi ve diyaframı da tutabilir. Hasta nefes almakta güçlük çeker, ölümcül seyredebilecek bir durumda kalabilir hasta" diye konuştu. Hastanın hemen yoğun bakıma alındığını belirten Doç. Dr. Arslan, "hastamıza, virüsün sinirlerde yaptığı hasarın etkilerini yok eden immünglobulin tedavisi uyguladık. Hastamız tedaviye çok iyi yanıt verdi. Ertesi gün cihaza bağlı olmadan nefes almaya başladı. 5 gün boyunca uygulanan tedavinin ardından hasta kol ve bacaklarını oynatmaya başladı. Sonrasında fizyoterapi tedavisinin ardından, ayakta durur ve yürür hale geldi.

3 HAFTA İÇERİSİNDE ETKİLİYOR

Guillain-Barre Sendromu'nun enfeksiyon geçirdikten 3 hafta içerisinde kendisini gösterdiğini, 3 hafta sonrasında ise bir etkisinin olmayacağını anlatan Doç. Dr. Yıldız Arslan, "Özelikle Covid-19 pozitif geçiren kişilerin 2-3 hafta içerisinde ayaklarda, kollarda güçsüzlük, uyuşma başladıysa, hemen bir doktora görünmelerini tavsiye ederim. Mutlaka sinirlerde bir tutulma var mı araştırılmalı. Çünkü tedavi olunmazsa sonucu ölüme kadar gidebilen bir hastalık. Dünyada benzer vakalar olduğunu yaptığım araştırmalar sonucunda öğrendim ancak nadir görülen bir durum. Bu nedenle olgu sunumu olarak tıp literatürüne bildireceğim" şeklinde konuştu.

-İHA-

Koronavirüs, İzmir, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 felç etti - Son Dakika


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