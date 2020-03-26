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Covid-19: Fransa'da baget ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkanlara 135 euro ceza geliyor
6 saat önce
Fransa’nın Akdeniz’e kıyısı bulunan Sanary-sur-Mer kasabasında, ekmek almak için dışarı çıkmayı bahane edenlerin önüne geçebilmek için belediye yeni bir sınırlama getirdi.
Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı bulunan Sanary-sur-Mer kasabasında, ekmek almak adına dışarı çıkmayı bahane edenlerin önüne geçebilmek için belediye yeni bir sınırlama getirdi.
Sanary-sur-Mer Belediye Başkanı Ferdinand Bernhard, fırına gitmeyi bahane edip, sadece dışarı çıkabilmek için bir somun ekmek alanlara 135 euro para cezası getirileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:32
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