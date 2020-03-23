Covid-19: Fransa'da ölü sayısı 674'e yükseldi; olağanüstü önlemler 2 ay daha uzatılabilir

Fransa'da son 24 saat itibari ile 112 kişi daha Covid-19 salgınınından dolayı hayatını kaybetti. Ülkede hızla yayılan hastalıktan dolayı ölenlerin sayısı 674'e yükseldi. Covid-19 teşhisi konularak hastaneye yatırılanların sayısı ise 7 bin 240 oldu.



Kısmi dışarı çıkma yasağının ikinci haftasının başladığı ülkede hastanede çalışan 68 yaşında bir doktor da hayatını kaybetti. Hastalığın ülkede görülmesinden beri Covid-19'a yenik düşen doktor sayısı böylece 3'e ulaştı. Son gelişmelerin ardından mart sonuna kadar sürmesi öngörülen kısmi dışarı çıkma yasağının hükümet tarafından daha da uzatılması bekleniyor.