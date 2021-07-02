Üye Girişi
Covid-19 geçirenler mutlaka aşı olmalı! - Son Dakika

Covid-19 geçirenler mutlaka aşı olmalı!

02.07.2021 14:53
Covid-19 geçirenler mutlaka aşı olmalı!, System.String[]

Ortaya çıkan varyantlarıyla dünya genelinde etkili olan Covid-19'la mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğunu vurgulayan uzmanlar, Covid-19 geçirenlerin de mutlaka aşı olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Covid-19 sadece aşıyla ortadan kalkabilir

Uzmanlar, "Hangi varyant, hangi mutasyon, kaç kere mutasyon, kaç kere varyant olursa olsun şu gerçeği unutmayalım: Bu pandeminin ortadan kalkmasını sağlayacak en önemli faktör aşıdır! Biz bu pandemiyi aşıyla ortadan kaldıracağız." diyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, normalleşmeyle beraber hızlanan aşılama çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 aşılarının ciddi anlamda yan etkisi olmadı

Aşılamanın başladığı günden bu yana en çok merak edilen konuların başında Covid-19 aşılarının yan etkilerinin geldiğini belirten Dr. Songül Özer, "Şimdiye kadar yapılan, Türkiye'de uygulanmayan Johnson & Johnson'ın ortaya çıkarmış olduğu ya da desteklemiş olduğu aşı dışında diğer aşıların hiçbirisinin ciddi anlamda bir yan etkisi olmadı.Her gün bizler de hastanemizde yüzlerce kişiye aşı yapıyoruz ve hekim olarak şimdiye kadar binlerce aşı olan insanla karşılaştım. Bazı insanların bünyesi daha narindir, bazı insanların alerjik yapısı biraz daha diğerlerine göre olabilir. O kişilerde dahi döküntüyle bile karşılaşmadım, belki başka hekim arkadaşlarım karşılaşmış olabilir." diye konuştu.

Kolda ağrı yapması normal bir durum

Bir aşının en çok yapabileceği yan etkinin uygulama bölgesinde ağrı yapması olduğunu kaydeden Dr. Songül Özer, "Kolunuzdan yapıldığı için aşının yapıldığı gün, en fazla ertesi gün de dahil olmak üzere iki gün, aşının yapıldığı bölgede bir kas ağrısı oluşabilir. Çünkü orada bir reaksiyon, bir savaş var. Yani aşıyla verilen mikroorganizmayla savaşan vücudunuzun hücreleri var. Bu savaş nedeniyle aşı vurulan bölgede ağrı olması çok normal bir durum. Bunun dışında farklı bir durum olmaz. Belki, çok nadiren koltuk altı lenf bezlerinde küçük şişmeler olabilir fakat bunlar da geçicidir. Bazı insanlarda ise çok nadiren döküntü olabilir ki ben hiç görmedim. Onun dışında bir yan etki ile karşılaşmazsınız." diye konuştu.

''Bulantım, kusmam oldu, kendimi halsiz hissediyorum, baş ağrım oldu'' diyen kişilerin %99'unda bu durumun psikolojik olduğunu kaydeden Dr. Songül Özer, "Aşılar böyle bir şey yapmaz, bugüne kadar hiçbir aşı da yapmadı. Tabii ki korku herkeste vardır. Bazı kişilerde iğne korkusu bile olabiliyor. Bu yüzden ''Aşı bende ne yapacak? Acaba aşının içine ne kattılar?'' gibi korkuların olması doğal ama bilimin ışığından ayrılmayın, bilim ne diyorsa ona inanın. Bir bilim insanı olarak, bu aşıyı olabilirsiniz diyorsak bize güvenin." dedi.

Pandemiyi aşıyla ortadan kaldıracağız

Pandeminin ortadan kalkmasını sağlayacak en önemli faktörün aşı olduğunu kaydeden Dr. Songül Özer, "Hangi varyant, hangi mutasyon, kaç kere mutasyon, kaç kere varyant olursa olsun şu gerçeği unutmayalım: Bu pandeminin ortadan kalkmasını sağlayacak en önemli faktör aşıdır! Aşının hangi aşı olduğu bazı noktalarda önemli ama biz bu pandemiyi aşıyla ortadan kaldıracağız. Bu yüzden ''Hangi aşı, ne çeşit aşı, hangi aşı daha çok koruyor, hangi aşı daha etkili?'' gibi konular, daha bilimsel konular ama mutlaka aşıyı olacağız. Temmuz ayının ortalarına doğru Türkiye'deki toplumun ciddi oranda bir kısmının aşılanmasını bekliyoruz. Ben de, ''Aşı olun!'' diye ısrar eden, mutlaka herkesin aşı olması gerektiğini savunan taraftanım. Ben iki doz aşımı oldum, çocuklarıma da, eşime de aşılarını yaptırdım. Sizler de mutlaka aşılarınızı olun." tavsiyesinde bulundu.

Delta varyantına karşı koruma oranı %88

Türkiye'de aktif olarak yapılan ikinci aşı olan Biontech ile ilgili şirketin CEO'su Uğur Şahin'in "Biontech aşısı tek dozda delta virüse karşı %36 oranında koruyor. İki doz yapıldığında bu koruyuculuk %88'e kadar çıkmaktadır." dediğini hatırlatan Dr. Songül Özer, şunları söyledi:

"Bugüne kadar büyük oranda ortaya çıkan tüm varyantlara karşı koruma oranının yüksek olduğu açıklaması yapıldı. Bu, %88 oranı az değil.Çünkü tüberküloz (verem) aşısının bile %60-70 bantlarında koruyucu olduğunu hatırlatmak isterim. %80 ve üzerindeki koruma çok ciddi bir oranda koruma demektir. Koruma ile ilgili kasıt nedir? Hastalığın yani virüsün insan vücuduna girmesine engel oluyor demiyoruz. Burada buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aşı karşıtları hep çift doz aşı olunduğu zaman Covid-19 olunabildiğini dile getiriyor. Evet, olabilirsiniz. Aşı, kişinin vücuduna virüsün girmesine engel olmaz, böyle bir etkisi yok. Aşının iddiası, kişinin vücuduna mikroorganizma girse bile, kişiyi ağır hastalıktan koruyacak, hastaneye yatmaya engel olacak, doğal olarak bu hastalığı ağır geçirmeye engel olacak olmasıdır. Böylelikle ölüm oranları azalacak. Aşıyı bulan bilim insanları da bunu söylüyor."

Covid-19 geçirenler de mutlaka aşı olmalı

Covid-19 geçirenlerin de mutlaka aşı olması gerektiğini vurgulayan Dr. Songül Özer, Covid-19 geçirenlerin açı olmaması halinde daha ağır Covid geçirebileceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Farklı bir mutasyonel suş ile yeniden enfekte olma ihtimaliniz var. Biz böyle hastalar gördük. O yüzden aşı olmalısınız diyoruz.Biliyorsunuz ki Covid-19'u geçiren kişilerin, hastalığı geçirdikten sonraki 6 ay içerisinde aşılarını yapmıyoruz. Altı aydan sonra da mutlaka antikorlarına bakıyoruz, eğer antikorları düşükse aşı yapıyoruz. Yalnız 'Covid-19'u geçirdim neden aşı olayım?' sorusunu soranların mutasyonlardan haberinin olmadığını düşünüyorum. Geçirmiş ve antikor geliştirmiş olabilirler. Belli bir süre sonra farklı bir Covid-19 suşuyla, yani alfa, beta, gamma, delta varyantlarından bir tanesiyle yeniden enfekte olunabilir. Daha önce yoğun bakımda yatan birçok hastamız oldu. Maalesef ilkinde hafif geçiren, sadece üst solunum yolu enfeksiyonu olarak geçiren insanların yeni bir suşla enfekte olduklarında ikinci hastalık tablosunu daha ağır geçirdiklerini gördük. İkinci kez enfekte olduklarında hastaneye yatmak zorunda kalan ve maalesef yoğun bakıma bile yatmak zorunda kalan hastalarımızı gördük, kaybettiğimiz hastalar da oldu."

Covid-19 geçirenler mutlaka aşı olmalı!

Üsküdar Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Covid-19 geçirenler mutlaka aşı olmalı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi 14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi 14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı 14:28 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası 14:24 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor 14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor
Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler 13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

Son Dakika Haberleri
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır         
14:34
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda         
14:25
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı         
14:02
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:17:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 geçirenler mutlaka aşı olmalı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement