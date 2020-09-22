Dolar güçlendi, değerli metaller düştü

Doların başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert para birimleri karşısında güç kazanmasıyla, başta altın olmak üzere tüm değerli metallerin fiyatları düştü.

Altının ons fiyatı 1,950 doların üzerinden sert düşüşle 1,880 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 1,907 dolara dönerken, gümüşün ons fiyatı da 26-27 dolar aralığından 24 dolar düzayine geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.66 düşüşle 41.94 dolar,Batı Teksas yüzde 0.80 düşüşle 39.82 dolar,altın yüzde 2.43 düşüşle 1,907.39 dolar,gümüş yüzde 1.96 düşüşle 24.24 dolar,bakır yüzde 2.43 düşüşle 6,683.50 dolar,platin yüzde 0.20 düşüşle 885.94 dolar,paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,268.76 dolar düzeyindeydi.Doların liraya karşı da yeni tarihi yüksek düzeylere yükselmesinin etkisiyle, altının iç piyasadaki düşüşü sınırlı kaldı. İç piyasada gram altın 470 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,084 liraya geriledi.Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.Petrol piyasalarını olumsuz etkileyen gelişmelerden birisi de, Almanya merkezli havacılık şirketi Lufthansa'nın, hava taşımacılığında düşen talep nedeniyle, sekiz A380 ve 10 adet de A340-600 model uçağı çıkartarak filosunu küçülteceğini açıklaması oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard yaptığı açıklamada, Covid-19'un neden olduğu krizden çıkışın, ülkelerin virüsün yayılmasını engellemede gösterecekleri başarılara bağlı olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerin etkisiyle, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.96'lık düşüşle 40 doların da altına inerek 39.07 dolara, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.82 düşüşle 41.50 dolara kadar geriledi.