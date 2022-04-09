Covid-19 Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Covid-19 Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

09.04.2022 03:11
Covid-19 Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan genelge ile, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan genelge ile, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun alacağı tedbirler uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelgeye göre, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı.


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Koronavirüs, 1 Temmuz, Haziran, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Covid-19 Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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