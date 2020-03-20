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Covid-19 gölgesinde Nevruz kutlamaları pencere ve balkonlardan yapıldı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye’nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptı.
Islıklarla ve yakılan ateşlerle kutlamalara katılan çok sayıda kişi, videolarla ölümsüzleştirdikleri bu anın görüntülerini sosyal medyada #NewrozKutluOlsun ve #NewrozPirozBe gibi etiketlerle paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:14
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