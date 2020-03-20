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Covid-19 gölgesinde Nevruz kutlamaları pencere ve balkonlardan yapıldı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptıView on euronews.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:21
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