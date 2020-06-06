Euronews mikrofonlarına konuşan İstanbullular ikiye ayrılmış durumda.
Euronews mikrofonlarına konuşan İstanbullular ikiye ayrılmış durumda. Önlemleri yeterli bulup yazı değerlendirecek olan da var, hala koronavirüs endişesi taşıyıp bu sene tatil planını aklından atan daView on euronews
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
6.06.2020 15:34:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 gölgesinde tatil planı: Gitmeli mi, kalmalı mı? - Son Dakika