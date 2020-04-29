Covid-19 günlerinde KOBİ'lere özel ücretsiz e-ticaret danışmanlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Covid-19 günlerinde KOBİ'lere özel ücretsiz e-ticaret danışmanlığı - Son Dakika

Covid-19 günlerinde KOBİ'lere özel ücretsiz e-ticaret danışmanlığı

6 saat önce

Tüm dünya üzerinde etkisini gösteren ve yayılım hızı günden güne artan yeni tip korona virüs (Covid-19) sektörel ve ekonomik faaliyetlerin de sekteye uğramasına neden oldu.

Covid-19 günlerinde KOBİ'lere özel ücretsiz e-ticaret danışmanlığı, System.String[]

Tüm dünya üzerinde etkisini gösteren ve yayılım hızı günden güne artan yeni tip korona virüs (Covid-19) sektörel ve ekonomik faaliyetlerin de sekteye uğramasına neden oldu. Birçok kişi işsizlik riski ile karşı karşıya kalırken, insanlar evden çalışabilecekleri part time işler yapma ve dijital anlamda yeni yetenekler geliştirme arayışına girdi.


618Media kurucusu Oğuzhan Bilişik isimli genç girişimci, korona virüsün sektöre zararlarını göz önünde bulundurarak, ilgi çeken bir projeye imza attı. Genç girişimci Bilişik, şirketi üzerinden ücretsiz olarak e-ticaret, SEO, sosyal medya reklamları, Google reklamları, web tasarım(UI/UX) konularında danışmanlık sunmaya başladı.


Evlerinde bunalan ve işsiz kalma kaygısı yaşayan vatandaşlara, yeni bir iş edindirmek ve yeni dijital teknolojilerle birlikte gelir elde etmelerini hedefleyen Oğuzhan Bilişik ve markası 618Media, ücretsiz danışmanlık hizmetlerini başlattıklarını açıkladı. 618Media kurucusu Bilişik, "Uzun zamandır teknoloji ve web konularında şirketlere ve şahıslara danışmanlık sağlıyoruz. Tüm sektörlerin virüsten etkilendiği gibi web sektörü de virüsten fazlasıyla etkilendi" dedi.


Virüsü fırsata çevirdi


Dijital pazarlama sektörü, virüsü fırsata çeviren bir sektör olarak da karşımıza çıkıyor. Virüs sebebiyle internet satışlarının artması, insanların internet alışverişine ve sosyal medyaya daha fazla yönelmesine imkan sağladı. Google aramalarını incelediğiniz zaman, son zamanlarda Türkiye aramaları arasında, internet sitesi nasıl yapılır, internetten ürün satışı vb. konuların sıkça aratıldığını görmekteyiz.


Biz de bu virüs salgını süresince, işsiz kalma korkusu yaşayan ve internet sektörüne ilgi duyan vatandaşlara şirketimiz üzerinden ücretsiz danışmanlık vermeye başladık. Sektöre yeni bireyler kazandırmak ve sektörün gelişimine vesile olmak bizler için büyük mutluluk kaynağı" dedi.


İnsanların boş vakitlerini değerlendirmelerini istedik


İnternet kullanımının fazlasıyla yaygınlaşmasıyla birlikte kendilerine de internet siteleri üzerinden dijital pazarlama, SEO gibi birçok konuda soru ulaştığına değinen genç girişimci Bilişik, "Son zamanlarda internet üzerinden internet ile ilgili birçok konuda destek talebi almaya başlamıştık. Sitemizi ve firmamızı ziyaret eden kullanıcılar, SEO ve diğer dijital pazarlama konuları ile ilgili birçok soru yöneltmekteydi. Gelen tüm soruları yanıtlamak gerçekten zor bir hal almaya başladı. Biz de 618Media olarak, ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya karar verdik. Böylelikle tüm start uplar, tüm süreçleri bizlerle birlikte eksiksiz öğrenip, uygulayabilir duruma gelecekler ve internet girişimlerini insanlara sunabilecekler. Son zamanlarda herkes evinde olduğu için bilgisayar başında geçirecek fazlasıyla boş vakitleri var. Bizler de insanlar bu boş vakitlerinde, gelecek zamanlarda ya da mevcut durumda işlerine yarayacak, dijital pazarlama ile ilgili birçok konuyu öğrensin istedik. Bu yüzden de ücretsiz danışmanlık projesini hayata geçirdik" diye konuştu.


Projenin hayata geçmesiyle birlikte yoğun ilginin olduğuna değinen Oğuzhan Bilişik, yakın zamanda ücretsiz danışmanlık verdikleri üye sayılarının dört haneli rakamlara çıkacağını tahmin ettiklerini ifade etti. "Bununla birlikte internet sitelerinde bu konuda ücretsiz makaleler sunan bir çok genç girişimci bu makalelerden de yardım alabilir ve sorularını makalelerin altına yorum olarak bırakabilir" diye ekledi. - İSTANBUL

Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:59 Kaynak: İHA


Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda keşfediyorsunuz Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda keşfediyorsunuz         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi         
16:17
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı         
15:17
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı         
15:17
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı         
15:15
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı         
15:14
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti         
15:10
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu         
15:05
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı         
14:51
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı         
14:17
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı         
14:14
'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor! 'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor!         
14:08
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu         
13:47
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz         
13:42
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira         
13:34
Türkiye'nin Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu         
13:28
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi         
13:21
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı         
13:18
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti 38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 17:12:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 günlerinde KOBİ'lere özel ücretsiz e-ticaret danışmanlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]