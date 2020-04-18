Covid-19 hastaları arasında sigara tüketenlerin oranı daha mı düşük?

Biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD), diğeri Çin'de olmak üzere yürütülen iki akademik araştırma, Covid-19 hastalığı ile sigara tüketimi arasındaki bağa ilişkin soru işaretlerine neden oldu. Hastalığın görüldüğü kişilerde sigara kullanımı normalden daha az çıkarken uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.



Söz konusu araştırmalardan ilki Çin'de bin 99 hasta üzerine yapılan bir anket. New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmaya göre bu ankete katılan Çinli hastalardan yüzde 12,6'sı sigara kullanıyor.