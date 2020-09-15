Covid-19 hastaları için 'Sürfaktan protein D' ile tedavi umudu - Son Dakika

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Dr. Öğretim Üyesi Buğra Kerget, yoğun bakımda Covid-19 hastalığı için bilimsel bir araştırmaya imza attı. Yoğun bakımdaki hastalar üzerinde 2 ay süren araştırma yapan Kerget'in çalışması Covid-19'lu hastaların tedavisi için de yeni bir ümit ışığı doğurdu. SARS ve MERS virüslerini de inceleyen Kerget, "Covid-19 hastalarında Sürfaktan protein D'nin uygulanması olumlu sonuçlar getirebilir" dedi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yaparken pandemi hastanesine dönüştürülen Erzurum Şehir Hastanesi'ne görevlendirilen Dr. Öğretim Üyesi Buğra Kerget, Covid-19 hastalarının yoğun bakım süreçlerini takip etmeye başladı. Kerget, görev yaptığı yoğun bakımda Covid-19 hastalığı için bilimsel bir araştırmaya da imza attı. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Akgün'le birlikte yapacağı araştırma için hasta gruplarını belirleyen Kerget, koronavirüsle akraba olan ve 2002 yılında 37 ülkede 916 kişinin ölümüne sebep olan SARS ile 2012 yılında görülen insanlara deve ve yarasalardan bulaştığı belirlenen MERS virüsünü inceledi. Hastanedeki 108 hastanın onayı sonrası kan numunelerini alan Kerget, yurt dışından getirttiği molekülle çalışmasını tamamladı. Kerget, araştırma sonucunda elde ettiği verileri yayınlanmak üzere uluslararası dergilere gönderdi.