Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski - Son Dakika

Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski

17.10.2020 09:32
Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski, System.String[]

Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riskiBAŞKENT Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Hastanesi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tankut Akay, hastanede uzun süre yatan Covid-19 hastalarında pıhtı ortaya çıktığının fark edildiğini söyledi.

Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski

BAŞKENT Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Hastanesi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tankut Akay, hastanede uzun süre yatan Covid-19 hastalarında pıhtı ortaya çıktığının fark edildiğini söyledi. Prof. Dr. Akay, "Yani pandemi döneminde Covid-19'a yakalanan hastalar pıhtı atması açısından risk altında" dedi.

Prof. Dr. Akay, yoğun bakımda yatan Covid-19 hastalarında pıhtının görüldüğüne dikkat çekerek, "Covid-19 olmuş hastalar pıhtıya yakalanmak açısından risk altında. Sebebi henüz daha tam mekanizması anlaşılamasa da hastaneye uzun süre yatan insanlarda fark edilmiş ki hem büyük hem küçük damarlarda pıhtı ortaya çıkmış. ve tedavi protokolleri içerisine de pıhtı önler ilaçlar yani kan sulandırıcı ilaçlar da girmiş durumda. Yani pandemi döneminde Covid-19'a yakalanan hastalar pıhtı açısından risk altında" diye konuştu.

'HASTA DEĞİLLER AMA RİSK ALTINDALAR'Prof. Dr. Akay, hareketsiz olan her bireyde pıhtı riskine dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs olmuş ve yoğun bakımda yatan hasta; her yoğun bakımda yatan hasta gibi risk altında. Bu virüse yakalanmamış ve evinde de hastalığa yakalanmamak için kendini izole etmiş olan hasta grubu var. Bu kişiler de risk altında. Hasta değiller; ama risk altındalar. Çünkü hareketsizler. Saatlerce ekran başındalar. Saatlerce bilgisayar başındalar. ve bunların her birisi hareketsizlik oluşturuyor. Hareketsiz olan kişilerde de pıhtı olma riski artıyor. Bu risk obez olan, yaşı biraz daha ileri olan kişilerde fazla; ama hareketsiz olan her kişide bu risk mevcut. Yani 'çocukluk çağında Covid-19 olmaz' kısmı nasıl yanlışsa 'çocuklarda pıhtı olmaz' önermesi de yanlış bir önerme. Onlarda da olabiliyor" diye konuştu.'PIHTININ BİR KAÇ AKIBETİ VAR'

Prof. Dr. Akay, pıhtı atmasının vücutta birkaç akıbeti olacağına işaret ederek, "Birinci aşaması bacaklarımızda oluşan pıhtı, akciğerlere gitti diyelim, bu oluşan pıhtı miktarına göre kişinin hayatına kast edebilir, bu çok kötü bir senaryo. ya da oradaki pıhtı kronik vaziyette kalabilir ve akciğer basıncını yükselten bir hastalığa yol açabilir. veya bacaktaki bu pıhtı bacak damarlarında kalarak kişinin bacağında şişme, ağrı, kramp girmesi gibi vaziyetler oluşturabilir. İyi senaryo da şu; eğer o pıhtıya zamanında müdahale edebilirsek veya vücudun o pıhtıya müdahale etmesine izin verecek zaman aralığı olursa vücudumuz o pıhtıyı damar duvarına sıvamaya ve yok etmeye; en azından hayatımıza kast etmeyecek duruma getirmeye çabalıyor. Bu pıhtıya müdahale edecek kuvvetli ilaçlarımız da mevcut" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaan ULU/ANKARA, -


Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski
Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski

Öğretim Üyesi, Koronavirüs, Başkent, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski - Son Dakika

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