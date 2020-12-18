Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran 'pasta ve börek' daveti - Son Dakika

Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran 'pasta ve börek' daveti

18.12.2020 10:17

Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran 'pasta ve börek' daveti Korona virüsün yayılımını önlemek için pozitif vak'aların kapılarına kadar giden filyasyon ekipleri ile hasta vatandaşların diyalogları güldürdü Filyasyon ekibi görevlisi Diş Hekimi Kozan Soy: "Eve...

Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran 'pasta ve börek' daveti

Korona virüsün yayılımını önlemek için pozitif vak'aların kapılarına kadar giden filyasyon ekipleri ile hasta vatandaşların diyalogları güldürdü

Filyasyon ekibi görevlisi Diş Hekimi Kozan Soy:

"Eve sağlıkçı geliyor, pasta, börek hazırlamak gerekir" diyen oluyor. Biz kapıdan yapıp gideceğimizi söyleyince de 'olur mu öyle şey' diyor"

ANTALYA - Antalya'da 830 sağlık personelinden oluşan 400 filyasyon ekibi, yeni tip Korona Virüs Hastalığı'nın (Covid-19) yayılmasını önlemek için, pozitif vak'aların kapılarına kadar gidip ilaçlarını telsim ediyor, gece gündüz demeden temaslıların izini sürüyor. Bazı pozitif vak'aların "Ne zaman gelirsiniz? Pasta ve börek hazırlayacaktım" şeklindeki ilginç, bir o kadar da komik davetleri ise ekiplerin yüzünü güldürüp motivasyonunu arttırıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 830 sağlık personelinden oluşan 400 filyasyon ekibi, kentteki Covid-19 testleri pozitif çıkan vak'alara tek tek ulaşıp hastalığın yayılmasını önlemek için gece gündüz demeden var güçleriyle çalışıyor. Aralarında uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, hemşire, ebe, sağlık memurları yer alan filyasyon ekipleri, pozitif vak'aların evlerine kadar giderek, hastalara evde kalmaları ve ev içi korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıyor. Ekipler ev ziyaretlerinde koruyucu tulumun yanı sıra çift eldiven, maske ve siperlik takarak tedbirlerini de en üst düzeyde tutuyor. İlacı hastanede başlanmamış olan vak'aların ise tedavileri düzenlenip ilaçları ekipler tarafından karşılanıyor. Filyasyon ekipleri tarafından vakanın temaslılarından da numune alınıp semptomu olanlara tedavileri düzenlenip ilaçları yine ekipler tarafından veriliyor. Bu sayede vatandaşların evinden çıkmadan numunesi alınıp tanısı konularak tedavisine hızlı bir şekilde başlanılıyor. Yapılan filyasyon çalışması sayesinde erken aşamada vak'aların ile temaslıların evde izole edilmesi ve tedavilerinin düzenlenmesi hastaneye başvuruları azaltıyor, ayrıca hem hastanedeki yığılmalar önlüyor hem de hastaların ağırlaşıp hastane ya da yoğun bakıma yatma oranları düşürülüyor.

"Temaslının semptomları olup olmadığını da araştırıyoruz"

Filyasyon ekibinden Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diş Hekimi Kozan Soy, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Filyasyon ekipleri olarak en önemli görevlerinden bir tanesinin hastalığı anlatmak olduğunu belirten Soy, hastalara ve temaslı vatandaşlara bağışıklık sistemini destekleyici önerilerde bulunduklarını, tedbirlere uymaları konusunda da uyarılarda bulunduklarını aktardı. Soy, temaslı hastalar konusunda da titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtip, "Temaslının semptomları olup olmadığını da araştırıyoruz. Eğer semptomları varsa testlerini yapıp, ilaçlarına başlıyoruz." diye konuştu.

"Ne zaman gelirsiniz? Pasta ve börek hazırlayacaktım"

Hastalarla yaşadıkları ilginç telefon diyaloglarını da anlatan Soy, "Evde kalma işini tam anlatamadığımız dönemlerdi. Bir evi arayıp vatandaşa pozitif çıktığını söyledik. Hasta ne zaman geleceğimizi sormuştu. Başta dışarı çıkmak istiyor her halde diye yanlış anladık. 'Uygun olduğumuzda geleceğiz' dedik. Bunun üzerine 'Eve sağlıkçı geliyor, pasta, börek hazırlamak gerekir. Onun için sormuştum' dedi. Kapıdan yapıp gideceğimizi söyleyince de 'olur mu öyle şey' demişti. Bazıları da 'bizim nar, portakal bahçemiz var. Alın' diyorlardı. Şimdi 'işleriniz bitince mutlaka uğrayın' diyorlar. İnsanımız iyi. Bilmediği bir hastalık konusunda bilgilendirdiğiniz zaman aslında çok ters şeylerle karşılaşmadık." dedi.

"Filyasyon sonrası çocuklarıma sarılamamak çok zor"

Mart ayından bu yana filyasyon ekibinde yer alan sağlık memuru Fatma Bekar da, bir çok zorluklarla karşılaştıklarını anlattı. "Her çeşit insanla muhatap oluyorsunuz" diyen Bekar, "Gece gündüz demeden evlerine kadar gidiyorsunuz, uykudan uyandırıyorsunuz, bir de hasta psikolojisiyle uğraşıyorsunuz. Çünkü insanlar hasta olunca daha gergin oluyorlar. İletişim zorluğu çektiğimiz çok oluyor tabi ki ama vicdani bir rahatlık var. Hastanın önden tespit edilmesi, ilaçlarının evlerine kadar götürmek, onlara test yapmak. Hastalığı yayılmadan önlemek adına filyasyon çok önemli bir görev ve onurla yapıyorum bu görevi. Evde iki tane çocuğum ve kronik rahatsızlığı bulunan bir eşim var. Filyasyon sonrası eve gidince onlara sarılamamak kadar kötü bir duygu yok. Ailenize karşı ertesi gün bile ailenize karşı 'acabalar' ile yaşamak gerçekten zor." ifadelerini kullandı.

"Gerçekten çok yorulduk"

Vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet eden Bekar, "Çünkü gerçekten çok yorulduk, herkes tükenme noktasında. Tüm arkadaşlarım adına konuşuyorum; herkes biraz daha dikkat ederse, sanırım bu süreci rahatlıkla atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Motivasyonumuzu arttırıyor"

Bekar, pozitif vak'alarla arasında geçen ilginç diyaloğu ise "Evdeki kedi, köpeğine filyasyon yaptırmaya çalışan var. Bizi güldüren şeyler oluyor. Bu da bizim motivasyonumuzu arttırıyor." sözleriyle paylaştı.

Covid-19 hastaları filyasyondan memnun

Filyasyon ekibinin çalışmalarından vatandaşlar da oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Covid-19 hastası Fatma Yılmaz Kızıltaş, 8 gün önce hastalığa yakalandığını ve filyasyon ekiplerinin hızlı bir şekilde kendisine ulaştığını söyledi. Kızıltaş, "İlaçlarım aynı gün 1-2 saat içerisinde bırakıldı. Şimdiye kadar ki bütün hizmetlerden çok memnunum. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran 'pasta ve börek' daveti
Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran 'pasta ve börek' daveti
Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran 'pasta ve börek' daveti
Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran 'pasta ve börek' daveti

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Pratisyen, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran 'pasta ve börek' daveti - Son Dakika


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